Produktionstekniker
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-04-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som produktionstekniker inom sammanbyggnad arbetar du nära produktionen och är en nyckelperson i att säkerställa en stabil och effektiv tillverkning. Du tillhör Special Processes inom Saab Aerospace Systems, där vi utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstrukturer för både civila och militära applikationer.
I rollen fungerar du som ett operativt stöd till produktionen och arbetar dagligen med att lösa tekniska utmaningar, förbättra arbetssätt och säkerställa att rätt förutsättningar finns för en effektiv tillverkning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Stötta produktionen vid tekniska problem och produktionsstopp
Justera och förbättra produktionsunderlag, metoder och arbetssätt
Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till flöde, kvalitet och effektivitet
Säkerställa att verktyg och utrustning fungerar samt initiera behov av nya lösningar
Medverka i felsökning, avvikelsehantering och rotorsaksanalyser
Arbeta nära kvalitet, planering och produktionsledning i ett tvärfunktionellt team
Du blir en del av ett växande produktionsteam där samarbete, problemlösning och ständig förbättring är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-04-13Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna inom verkstads- eller tillverkningsindustri. Du trivs i en produktionsnära roll där tempot stundtals är högt och där du får använda både din tekniska förståelse och din problemlösningsförmåga.
Du har:
Erfarenhet av produktionsteknik, beredning eller liknande arbete
God förståelse för tillverkningsprocesser, ritningar och tekniskt underlag
Förmåga att snabbt analysera problem och ta fram lösningar i produktion
Erfarenhet av förbättringsarbete och ett intresse för att utveckla arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete i affärssystem (ERP)
Verktygsutveckling eller produktionsberedning
Avvikelsehantering, rotorsaksanalyser eller kvalitetsarbete
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stefan.cvijetic@saabgroup.com
9850141