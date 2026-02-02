Produktionstekniker
2026-02-02
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
Vi behöver förstärka vårt team med ytterligare en tekniker!
Som produktionstekniker hos oss blir du en del av vårt produktionstekniska team med inriktning på svets och maskinbearbetning. Utöver nära samarbete med våra operatörer i vår verkstad kommer du arbeta i olika projekt med våra övriga funktioner som beredning, kvalitet och inköp för att säkerställa effektiva och kvalitativa tillverkningsprocesser.
Rollen innebär att du:
Utvecklar och förbättrar produktionsmetoder i svets och maskinavdelning
Designar och konstruerar fixturer i våra CAD system
Stöttar operatörer med programmering, både i maskin och CAM beredning
Stöttar produktion med teknisk support och problemlösning
Bidrar till ett gott samarbete mellan teknik och verkstad
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom svets och maskinbearbetning
Goda kunskaper i ritningsläsning
Erfarenhet av och kunskap inom CAD/ CAM
Verkstadsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God initiativförmåga och kan planera ditt arbete effektivt
God samarbetsförmåga och kommunikativt arbetssätt
Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med ordning och reda och drivs av att förbättra ditt eget arbete och bidra till gruppens utveckling. Flexibilitet och engagemang är självklarheter för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vilka är vi?
Wenmec är ett väletablerat verkstadsföretag som tillverkar kompletta systemleveranser. Vi är inne i en spännande expansionsfas och söker nu fler duktiga medarbetare som vill följa med oss på vår tillväxtresa.
Vår produktion är kundorderstyrd med fokus på miljö, säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktighet. Som systemleverantör tar vi ansvar för hela kedjan - från produktion till leverans.
Wenmec's huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kil. Wenmec har även tillverkning i Laxå samt i Kina via företagets dotterbolag. Totalt är Wenmec-gruppen idag ca 120 medarbetare.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Företaget är anslutet till kollektivavtal, vi erbjuder företagshälsovård, friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till personal@wenmec.se
För frågor om tjänsten, kontakta produktionsteknisk chef Peter Oskarsson på 0554 - 68 97 69. För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-ansvarig Veronica Huatorpet veronica.huatorpet@wenmec.se
eller 0554-65 05 51.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: personal@wenmec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wenmec AB
(org.nr 556225-7872), https://wenmec.se/
Harkevålsvägen 4 (visa karta
665 23 KIL Jobbnummer
