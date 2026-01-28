Produktionstekniker
Vill du vara med och starta upp Peabs nya bitumendepå i Sundsvall? Är du tekniskt intresserad, praktiskt lagd och vill ha en nyckelroll i hjärtat av Peab Asfalts försörjningskedja? Då är det kanske dig vi söker som produktionstekniker för ett spännande konsultuppdrag hos Peab Asfalt inför deras nystart i Sundsvall! I mitten av maj öppnar Peab en helt ny anläggning lokalt. Som produktionstekniker blir du en av de första på plats och får chansen att vara med och bygga upp verksamheten och sätta rutinerna från grunden. Bitumendepån är en strategisk knutpunkt där dem tar emot bitumen - det bindemedel som håller ihop asfalt - via fartyg eller tåg. Din roll är att se till att den dagliga driften fungerar felfritt. Du arbetar i ett team om två personer tillsammans med en anställd kollega från Peab, med stöd från en erfaren platschef.
Vi söker dig som är tekniskt kunnande och har ett intresse för teknik. Det är viktigt att du är ansvarsfull, praktiskt lagd och trivs med att arbeta självständigt. Tjänsten är förlagd dagtid med viss beredskap (inställelsetid 1 timme) ungefär varannan vecka. Beredskap kan innefatta nätter och helger i samband med båtankomster.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid via Randstad med start i maj/juni fram till oktober. För rätt person finns mycket goda möjligheter till återanställning under 2027 när anläggningen planeras att expandera ytterligare. Urval och intervjuer kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor och funderingar når du konsultchef Fanny Lindgren via fanny.lindgren@randstad.se
Ansvarsområden
Som tekniker kommer du arbeta med den dagliga driften av depån genom att övervaka, styra och kontrollera arbetsflödet. Du kommer att hantera provtagningar på lagrade och blandade produkter och du kommer också att utföra underhållsarbete, medverka vid båtlossningar i samband med leveranser av bitumen, samt upprätta driftrelaterat dokumentation.Kvalifikationer
Krav:
Gymnasial examen
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Boende inom 1 timmes radie från hamnen på grund av beredskap.
Meriterande:
Erfarenhet av industri/process eller liknande arbetslivserfarenhet.
Kunskap om oljeprodukter eller erfarenhet som drifttekniker.
Ett intresse för att "skruva och mecka" på fritiden.Om företaget
Peab Asfalt AB
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger dem vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Peab Asfalt AB - ett dotterföretag i Peabkoncernen - är ett av Sveriges största företag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Deras laboratorieverksamhet består av sju ackrediterade laboratorier fördelade från Boden i norr till Helsingborg i söder. Verksamheten omfattar analyser av vägmaterial, teknisk support, provtagning, produktutveckling mm. Provning utförs på asfalt, bitumen, ballast, övriga obundna material, samt betong med ett brett utbud av olika testmetoder. Ersättning
