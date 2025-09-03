Produktionstekniker
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-09-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker Produktionstekniker till sektionen Production Engineering & Support inom Special Mission & Regional Aircraft. Som produktionstekniker på Special Mission & Regional Aircraft kommer du att ha mycket varierande dagliga uppgifter. För att trivas och lyckas i din roll har du ett högt engagemang, ett positivt förhållningssätt och förmågan att kunna bibehålla fokus även när du möts av utmaningar i din vardag.
Dina huvudsakliga uppgifter är:
*
Skapa och granska produktionsunderlag för hangarverksamheten
*
Support och utveckling av beredningsunderlag
*
Analysera möjliggöra producerbarhet av nya produkter/verktyg
*
Utveckling av nya och befintliga produktionsflöden
*
Produktions- samt kontrollberedning för nya och befintliga produkter
*
Beredning av artiklar i IFS Sherpa Publiceringsdatum2025-09-03Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av produktionsteknik eller verkstadserfarenhet.
Du är en nyfiken, initiativrik och självgående person som gillar att ha många bollar i luften. Du är duktig på att strukturera ditt arbete och det ger dig en bra grund att planera såväl i närtid som mot en längre horisont. Vi ser att du som person har lätt för att skapa relationer och är tydlig i din kommunikation. I förbättringsarbetet besitter du mod att utmana och ifrågasätta nuvarande arbetssätt.
Du har:
*
Goda kunskaper och erfarenhet inom produktionsteknik och moderna produktionsfilosofier och förmåga att omsätta teori i praktik
*
Kunskap och förståelse av ritningsläsning
*
Trivs med problemlösning, är analytisk, gillar utmaningar och är orädd för att prova nya metoder.
*
Har teoretiska kunskaper motsvarande gymnasieexamen, alternativ relevant vidareutbildning inom högskola- och universitet samt YH-utbildning
*
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
*
Erfarenhet av IFS Sherpa eller liknande ERP-system
*
Du är van att jobba med LEAN som verktyg
*
Det är meriterande om du är van vid att arbeta i projektform.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Du kommer vara en del av avdelning Special Mission och Regional Aircraft (SMRA) inom affärsenheten Aviation Services. SMRA levererar ett brett utbud av tjänster och produkter kopplat till tvåmotoriga flygplan där spanings- och ledningsflygplanet GlobalEye är vår flaggskeppsprodukt. Vi verkar både på den militära och civila marknaden, och kunderna och deras förväntningar står alltid i centrum för vår verksamhet. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9490716