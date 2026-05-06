Produktionsplanerings- & avropsansvarig
2026-05-06
Vill du jobba i hjärtat av produktionen och vara med och se till att allt flyter på - från råvara till färdig produkt? Då kan det här vara jobbet för dig!
Leröy Seafood AB söker nu en produktionsplanerings- och avropsansvarig till vårt sjömatcenter i Kungälv. I den här rollen är du en nyckelperson i produktionsteamet och arbetar tätt tillsammans med kollegor inom sälj, inköp, logistik och kvalitet. Ditt uppdrag är att planera produktionen och säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid - så att produktionen kan ske effektivt och med rätt lagernivåer.
Kort sagt är du länken mellan planering och vardaglig drift, med fullt fokus på struktur, samordning och framförhållning.
Vad kommer du att göra?
Planera hur mycket som ska produceras, när och med vilka resurser - utifrån efterfrågan, råvara och kapacitet
Samarbeta med inköp kring användning och tillgång på råvara
Schemalägga produktionslinjer och koordinera processens olika steg (beredning, förpackning, infrysning m.m.)
Hålla koll på lager av råvaror, färdiga produkter och insatsvaror som förpackningar och etiketter
Göra avrop och ha löpande kontakt med leverantörer, framför allt kring insats- och förbrukningsmaterial
Jobba nära andra avdelningar för att snabbt kunna anpassa produktionen vid ändrade förutsättningar
Vem är du?
Du är strukturerad, analytisk och gillar att planera - både ditt eget och andras arbete. Du är prestigelös, tycker om samarbete och trivs i en roll där många kontaktytor ingår.
Vi ser gärna att du har:
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet från livsmedelsproduktion (meriterande)
God IT-vana, särskilt i Excel och affärssystem
Erfarenhet av Visma Business (plus i kanten)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du kommer självständigt ha kontakt med leverantörer både i Sverige och utomlands, så trygghet i kommunikationen är viktig.
Tjänsten är ett vikariat på heltid från 1 juli -26 till 31 jan -27 med chans till förlängning.
Vi tillsätter rollen så snart vi hittar rätt person, så vänta inte med din ansökan!
Läs gärna mer om oss på www.leroyseafood.com.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leröy Seafood AB
(org.nr 556313-4088), https://www.leroyseafood.com/sv/
Arntorpsgatan 18
)
442 45 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9895741