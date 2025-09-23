Produktionsplanerare till Piteå
A Hub AB / Logistikjobb / Piteå Visa alla logistikjobb i Piteå
2025-09-23
A-hub söker nu en Produktionsplanerare till ett spännande konsultuppdrag i Piteå. Här får du chansen att arbeta i en internationell miljö där hållbarhet och framtidens energilösningar står i fokus. Företaget du blir en del av tillverkar avancerade produkter som används inom elnätsinfrastruktur, produkter som når kunder över hela världen.
RollenSom Produktionsplanerare får du en nyckelroll i att skapa och underhålla en effektiv produktionsplan. Tillsammans med teamet säkerställer du att produkterna levereras i tid och med hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och underhålla detaljerade produktionsplaner samt frisläppa tillverkningsorder.
Följa upp utfall och analysera orsaker till avvikelser.
Delta aktivt i förbättringsarbete - och vid intresse även driva egna förbättringsprojekt.
Hantera inkommande kundorder och i vissa fall fakturering.
Din profil
Vi tror att du har erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkande industri. Har du dessutom arbetat i SAP S4/Hana är det ett stort plus.
Vi ser gärna att du:
Är strukturerad och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser.
Har en vilja att både dela med dig av och ta till dig nya kunskaper.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har en ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom relevant område.
Varför A-hub?
Som konsult hos oss får du trygg anställning, schyssta villkor och en engagerad partner som stöttar dig i din karriär. Du blir en del av vårt nätverk och får möjlighet att växa tillsammans med oss - oavsett om du vill bredda din erfarenhet eller ta nästa kliv i din utveckling.
Plats: Piteå Uppdragstyp: Konsultuppdrag via A-hub Start: Omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Oskar Gothenby oskar.gothenby@a-hub.se Jobbnummer
9522238