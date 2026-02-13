Produktionspersonal Ystad
Vill du arbeta i en modern och välorganiserad produktionsmiljö? Vi söker nu noggranna och engagerade medarbetare till montering i vår produktion i Ystad.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med montering av produkter enligt ritningar och instruktioner. Arbetet sker i en modern produktion med fokus på kvalitet, effektivitet och säkerhet. Du blir en del av ett team där samarbete och ansvarstagande är viktiga delar av vardagen.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Montering av komponenter och produkter
Kvalitetskontroller
Följa arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner
Bidra till en strukturerad och effektiv produktion
Arbetstider: 6.45-15-45. 2-skift kan förekomma längre in i anställningen
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga
Är ansvarstagande och strukturerad
Trivs med praktiskt arbeteKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom produktion
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund där du får lära dig mer om industriarbete. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Ansökan
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Martin Jörhov på JKS Sverige på 0709-683035 eller mjo@jksgroup.se
