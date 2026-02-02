Produktionspersonal Västerås
2026-02-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Produktionspersonal till företag i Västerås
Vår kund:
Är en nordisk leverantör av kolprodukter, legeringar och briketter främst till gjuteri- och stålindustrin, samt annan metallurgisk industri. De skräddarsyr sina produkter för att möta specifika kundbehov och fokuserar på att göra den metallurgiska industrin mer hållbar och konkurrenskraftigPubliceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Lastning / Lossning
Produktion / processning och kundanpassning av materialen till färdiga produkter. (Krossa, sika och torka)
Maskinkörning - Truck / Hjullastare
Du kommer att få en bra introduktion till arbetet och få gå bredvid de personer som idag har den här tjänsten för att successivt därefter kunna ta över och bli helt självgående. Det är ett fysiskt jobb med ibland trånga utrymmen, hög ljudnivå och dammig miljö,
För att trivas i rollen och på företaget är du en positiv och öppen person som är lojal, engagerad och serviceinriktad. Vidare har du siktet inställt på stabilitet och långsiktighet på din nästa arbetsplats. Mycket av arbetet kommer att bedrivas under eget ansvar vilket kräver att du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet inom industri, produktion eller logistik
B-körkort
Truckkort A
Svenska
Meriterande hjullastarkort och traverskort
Du ska ha lätt för att lära dig nya saker och en förmåga att lösa problem. Du ska vara en lojal och god lagspelare som bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat och som uppskattar att arbeta i ett litet team med snabba och korta beslutsvägar där alla hjälps åt för att skapa bästa möjliga resultat.
Skicka in din ansökan idag, du blir anställd av Prowork och jobbar som konsult hos vår kund med första tiden för att sedan få direkt anställning hos dem. Inför en anställning sker drog / alkoholtest.
Skiftarbete (oftast kör man samma station / skift men ruljans per station i övrigt)
• Förmiddagar kl 6-14 måndag till torsdag, fredagar 6-16.
• Eftermiddag kl 14-00 måndag till torsdag, ledig fredag. Varannan vecka skift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9716268