Nu finns möjlighet för dig som är teknikintresserad att få vara med att skapa något från första idé till färdig produkt. Är du framåtlutad och samtidigt har en passion för hantverk? Då kan vi ha tjänsten för dig. Sök rollen redan idag då löpande urval sker.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för vår kunds räkning en produktionsoperatör till Laholm. Vi letar efter dig som är driven, hungrig på att lära dig och har ett tydligt teknikintresse. Du får här möjligheten att bli en del av ett kreativt team som förenar hantverk med modern teknik för att skapa dryckeslösningar i världsklass där du är med i hela kedjan från idé till färdig produkt. Rollen är främst operativ där du kommer att arbeta både med kundanpassade lösningar, men också standardprodukter till företagets återförsäljare. En varierande roll där du får även vara med och utveckla företagets arbetssätt i takt med att CNC-produktionen växer. Arbete med lasergravyr kan förekomma. Du kommer att samarbeta med kollegor inom försäljning, produktion och lager i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, nytänkande och yrkesstolthet. Rollen innefattar alltså en kombination av hantverk, design och modern teknik. Företaget har stort fokus på kvalitet och design och det kräver därför att du är noggrann och kvalitetsinriktad. Arbete med lasergravyr kan förekomma. Du arbetar tätt ihop med kollegor inom försäljning, produktion och lager i en miljö som präglas av samarbete, nytänkande och yrkesstolthet.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag på 6 månader, med goda möjligheter till överrekrytering därefter
Dina arbetsuppgifter
• Montering av möbler och specialbeställningar/detaljer
• Kör skivor i CNC-maskin (detta får du internt utbildning inom)

• Utföra kantlistning samt slutfinish
• Arbeta med lasergravyr (intern utbildning ges)
• Hjälpa till med lagerhantering om behov finns
• Säkerställa hög kvalitet, struktur och ordning i produktionen
VI SÖKER DIG SOM
• Grundläggande förståelse för produktionsprocesser då du tidigare arbetat inom produktion och vill utvecklas ytterligare inom området
• Har kunskap om traditionella snickeriverktyg och träbearbetningsmaskiner
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språk används i arbetet
• Har god datorvana
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom CNC
• Truckkort A1-A4 & B1-B3
• Erfarenhet av lasergravering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann och ansvarstagande
• Hjälpsam
• Estetisk
• Kvalitetsmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
