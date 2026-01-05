Produktionsoperatör till kund i Bålsta!
Libera i Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Håbo Visa alla maskinoperatörsjobb i Håbo
2026-01-05
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Uppdraget
Som processoperatör har du en nyckelroll i produktionen. Du övervakar och styr olika delar av tillverkningsprocessen med hjälp av digitala system, hanterar materialflöden och säkerställer att produktionen följer plan och kvalitetskrav. Rollen passar dig som trivs i en teknisk miljö med högt tempo och stort ansvar. I rollen ingår bland annat:
Processövervakning i det automatiserade logistikflödet
Utföra manuell hantering av produktion, provtagning och operatörsunderhåll
Övervaka produktionsutrustning för att tidigt upptäcka och hantera avvikelser
Rapportera avvikelser enligt fastställda rutiner
Köra truck
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid måndag-fredag.Vem du är
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och maskiner. Du är en positiv och samarbetsvillig person med stark drivkraft och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du är noggrann, flexibel, lösningsorienterad och trivs i en produktionsmiljö där tempot stundtals är högt. Du har även en vilja att utvecklas och bidra till ständiga förbättringar. Du har god fysik och gillar att arbeta praktiskt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Fullständig gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning
Goda kunskaper i digitala verktyg och system
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av truckkörning
Det är även meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av industri- eller produktionsarbete
Kunskap inom LEAN, 5S eller andra förbättringsmetoder
Denna tjänst ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund med möjlighet till övertagande hos kunden. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi utför ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka till tjänsten med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.Vi tar enbart emot ansökningar via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7003181-1774151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9669919