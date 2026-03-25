Produktionsledare till Västlänken
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och vi arbetar för att säkerställa ett tillgängligt och hållbart transportsystem för hela Sverige.
Om uppdragetProduktionsledaren ansvarar för att plan, budget och kvalitetskrav följs - men också för att skapa tydlig kommunikation mellan aktörer, hantera gränssnitt och stötta byggledare i det dagliga arbetet. Du förväntas agera tryggt i ett projekt där dialog är lika mycket en del av arbetsdagen som tekniska beslut. Du rapporterar till delprojektledaren för Stora Hamnkanalen och arbetar nära byggledare, projektingenjörer, teknikansvariga och externa entreprenörer.
Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektet har höga krav avseende att hålla tid och budget. ansvar är främst att följa upp produktionens framdrift, kontrollera och dokumentera utföranden samt granska dagböcker, fakturor, arbetsberedningar och EMT. Rollen innebär också deltagande i produktionsmöten, byggmöten och andra produktionsrelaterade sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och följa upp produktion, resurser och arbetsplanering
Samordna och leda byggledare i en komplex och utmanande miljö
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsregler efterlevs
Kvalitetssäkra utförande enligt Trafikverkets standard
Hantera gränssnitt mot andra delprojekt och externa parter
Vara delaktig i riskbedömning, statusuppföljning och avvikelsehantering
Skapa fungerande dialoger med externa aktörer under produktion
KompetenskravObligatoriska krav:
Minst fem års erfarenhet av rollen produktionsledare/samordnade byggledare/entreprenadledare på beställarsidan i anläggningsprojekt inom infrastruktur där arbetsledning av och planering för byggledning, samordning av ÄTA och underrättelser, granskning av entreprenören KMA-dokument samt fortlöpande arbete med tillsyn och kontrollplan ingått.
Minst fem (5) års kontinuerligt yrkesutövande som produktionsledare för anläggningsprojekt.
Haft rollen som produktionsledare i minst en (1) utförandeentreprenad med entreprenadkostnad > 400 mnkr. Omfattningen av uppdraget ska ha varit 100%. Uppdraget måste ha utförts under de senaste fem (5) åren. Pågående uppdrag kan godkännas under förutsättning att uppdraget utförts under minst ett (1) års tid med 100% beläggningsgrad. Verifieras via ett (1) referensuppdrag.
Erfarenhet av komplex grundläggning där spontning har ingått. Med komplex menas grundläggning i hamnar, vattendrag eller övrigt vatten. Med erfarenhet menas att ha arbetat i rollen som ansvarig produktionsledare i minst ett (1) projekt för kontinuerlig spont i vatten. Uppdraget ska ha omfattat hela tiden under grundläggningen från start till slut.
Varit ansvarig produktionsledare för byggnation av betongtunnel antingen för väg eller järnväg.
Mervärdeskrav:
Det är ett mervärde att du har varit ansvarig produktionsledare för byggnation av inslagsvalv.
Det är ett mervärde att du har varit produktionsledare i en entreprenad där installation av spontkonstruktion bestående av RR- eller RD-pålar varit en del av grundläggningen.
Det är ett mervärde att du har varit ansvarig produktionsledare i en entreprenad innehållande bullerdispens.
Det är ett mervärde att du har varit ansvarig produktionsledare i en entreprenad där samverkan/samarbete har ingått som arbetsform.
Det är ett mervärde att du har varit ansvarig produktionsledarei en entreprenad där arbeten bedrivits i en övergångszon. Med övergångszon innebär en övergång mellan berg och lera.
Det är ett mervärde att du har ansvarat och drivit projekteringen i ett infrastrukturprojekt med entreprenadsumma > 300 MSEK.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 21/6 2026 - 21/6 2028
Förlängningsoption: 1+1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Göteborg
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2220".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Rosenlundsgatan 8 (visa karta
)
411 20 GÖTEBORG Arbetsplats
Trafikverket Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
9818042