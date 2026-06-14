Produktionsledare till Recotech
Norén & Lindholm AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2026-06-14
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du leda en avancerad produktion där teknik, kvalitet och människor står i centrum?
Recotech söker nu en produktionsledare som vill ta ansvar för vår maskinverkstad och seriemontage. Här får du en nyckelroll i en verksamhet som utvecklar och tillverkar produkter för några av världens mest krävande miljöer, från energi till försvar.
Hos oss får du kombinera operativt ledarskap med utvecklingsarbete i en teknikintensiv miljö där beslutsvägarna är korta och möjligheten att påverka är stor.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för den dagliga driften inom Parts maskinverkstad och seriemontage. Du leder och utvecklar medarbetare, säkerställer att produktionen levererar enligt plan och driver förbättringsarbete med fokus på arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet.
Du arbetar nära teknik, kvalitet, planering, underhåll och övriga produktionsfunktioner för att skapa stabila och effektiva flöden. Rollen innebär både operativ närvaro i produktionen och ett långsiktigt arbete med att utveckla arbetssätt, processer och struktur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
Säkerställa leverans, kvalitet och produktivitet
Planera och följa upp produktion och resurser
Driva förbättrings- och standardiseringsarbete
Delta i problemlösning och rotorsaksanalyser
Samarbeta med teknik, kvalitet och planering för att optimera produktionsflöden
Bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap inom tillverkande industri och känner dig hemma i en produktionsmiljö där kvalitet och precision är avgörande.
Du har erfarenhet av maskinbearbetning, exempelvis svarvning, fräsning eller annan skärande bearbetning och förstår de utmaningar som finns i en modern verkstadsproduktion.
Vi tror att du har:
Högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av produktionsledning inom tillverkande industri
God kunskap inom maskinbearbetning
Erfarenhet av förbättringsarbete och effektivisering
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor
Som person
Du är en närvarande och engagerande ledare som skapar förtroende och får människor att utvecklas.
Samtidigt är du strukturerad, handlingskraftig och lösningsorienterad. Du trivs i en vardag där tempot varierar och där du behöver kombinera operativt fokus med ett långsiktigt förbättringsperspektiv.
Varför Recotech?
Recotech är ett teknikföretag med specialistkompetens inom avancerad tillverkning, reparation och underhåll för extrema miljöer. Vi kombinerar hög teknisk kompetens med entreprenörsanda och korta beslutsvägar.
Vi är cirka 100 medarbetare i Arboga och befinner oss i en spännande utvecklingsfas där investeringar, nya affärer och teknikutveckling skapar stora möjligheter framåt.
Här får du möjlighet att påverka, utveckla både verksamheten och människor omkring dig samtidigt som du blir en del av ett företag med stark framtidstro.
Placeringsort:
Arboga
Varför Recotech?
Hos oss får du en nyckelroll i ett teknikdrivet företag där kvalitet, innovation och säkerhet står i centrum. Beslutsvägarna är korta, engagemanget är högt och du får möjlighet att påverka på riktigt.
Du blir en del av en specialistverksamhet med internationella kunder och avancerade tekniska lösningar, där vårt arbete bidrar till att hålla kritiska system och utrustningar i drift.
Om Recotech
Recotech producerar, bearbetar och reparerar komponenter för extrema miljöer. Företaget har sina rötter i flygindustrin där kvalitet, funktion och hållbarhet alltid varit avgörande.
Vi har specialistkompetens inom tillverknings- och reparationsteknik, underhållsmetodik och diagnostik. Våra processer omfattar bland annat termisk sprutning, vakuumlödning, kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och systemmontering.
En av våra egna produkter är WingLiftTM, ett kostnadseffektivt hanteringssystem för lyft och förflyttning av tung utrustning, som används globalt inom industri, försvar och internationella hjälpinsatser.
Vi är cirka 100 medarbetare och finns i Arboga.Läs gärna mer om oss: https://recotech.com/
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 21 juni. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Recotech AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
9962661