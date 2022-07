Produktionschef till vår hubb i Borås

Vill du ha ett spännande arbete inom en framgångsrik verksamhet som satsar stort på framtiden och på att förverkliga barns drömmar?Vi söker nu en Produktionschef till vår hubb i Borås2022-08-01Din uppgift är att, tillsammans med medarbetarna, skapa och hantera ett så stort inflöde skänkta varor som möjligt och distribuera dessa till våra second hand-butiker i närområdet. I rollen som produktionschef kommer du att ansvara för ett brett arbete för att optimera produktivitet, effektivitet och kvalitet. Det innebär produktionsledning inom områden sortering, beredning och transporter. Det handlar om att stödja, coacha och fördela ansvar till arbetsledare. Du fungerar som chef för arbetsledare, butiksmedarbetare, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter. Tillsammans med bland annat logistikchef, regionchef och butikschef drivs ett kontinuerligt förbättringsarbete.I arbetet ingår försäljning, resultat, budget och i rollen ansvarar du för logistik och varuflödet från hubb/butik. Att aktivt arbeta med kvalitets- och miljöarbete är också en del av arbetet.Vem söker vi?Vi söker dig som har en positiv attityd, är driftig, engagerad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt. Du är en person som tar stort ansvar, är organiserad och strukturerad. Vi lägger stor vikt på din sociala och kommunikativa förmåga. Du har ett öppet, trevligt och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar. Du har ett brinnande intresse för bistånds- och secondhandarbete. Du vill vara en del av Erikshjälpens kultur och värdegrund.Du har flera års erfarenhet från en yrkesroll som ledare eller chef, gärna med inriktning logistik och/eller lager. Erfarenhet från att leda människor med särskilda behov är meriterande. Du är bra på att samarbeta och samtidigt att driva frågor självständigt. Krav på B-körkort.Vi erbjuder digSom anställd hos oss erbjuder vi dig att vara en del i en verksamhet som genererar medel till sociala och humanitära insatser via Erikshjälpens samt samarbetspartners biståndskanaler. Förutom ekonomiska förutsättningar, skapar Erikshjälpen Second Hand också miljömässiga förutsättningar för att förändra världen. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor, får du vara med och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer, praktikanter och medarbetare som placeras från arbetsförmedling eller andra aktörer.Låter det spännande?Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev, senast den 21 augusti till: ansokan@erikshjalpen.se Märk ansökan med "Produktionschef Borås".Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Ytterligare informationTjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och regleras med 6 månaders provanställning. Start enligt överenskommelse. Placeringsort Borås.Du kan läsa mer om Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand här: www.erikshjalpen.se Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Logistikchef Martin Borgvall på martin.borgvall@erikshjalpen.se eller 070-237 17 72.Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.Sista dag att ansöka är 2022-08-21Fören Erikshjälpen Second HandbutikerVegagatan 150635 BORÅS6850588