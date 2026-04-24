Produktionschef
Produktionschef till Teknia Vimmerby AB
Vill du leda ochutveckla en produktion i en verksamhet med en stark grund och tydlig ambitionframåt?
Teknia Vimmerby söker en Produktionschef som vill driva utveckling, byggastruktur och skapa långsiktiga förutsättningar för en effektiv och hållbarproduktion.
Företagspresentation
Teknia Vimmerby AB är etttillverkningsföretag inom metallindustrin med fokus på gjutning, bearbetningoch montering av komponenter, främst till verkstads- och fordonsindustrin.
Bolaget är specialiserat på lättmetallgjutning ialuminium och magnesium och tillverkar komponenter med höga krav på precisionoch kvalitet.
Verksamheten bedrivs i Vimmerby och omfattarcirka 100 anställda. Bolaget är stabilt och lönsamt, med god försäljning och enstark finansiell grund.
Bolaget har sitt ursprung i Svensk Tryckgjutning,grundat 1967, och blev under 2023 en del av den internationellaindustrikoncernen Teknia Group genom ett förvärv. I samband med detta bytteverksamheten namn till Teknia Vimmerby AB.
Som en del av Teknia Group ingår bolaget idag ien internationell koncern som är tungt viktad till komponenter till olika delarinom fordonsindustrin.
Om rollen
Som Produktionschef har dudet övergripande ansvaret för produktionen och en central roll i attvidareutveckla verksamheten. Fokus ligger på att skapa struktur, tydligaarbetssätt och en mer proaktiv produktion där planering och uppföljning är ennaturlig del av vardagen. Du leder både direkt ochgenom andra, och arbetar nära organisationen för att säkerställa att ansvar taspå rätt nivå. En viktig del av uppdraget är att leda, utveckla och stöttaorganisationen för att skapa en tydlig, ansvarstagande och välfungerande produktion. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Övergripandeansvar för företagets produktion
Leda, utvecklaoch stötta organisationen
Säkerställaeffektiv planering, kapacitet och arbetsfördelning
Driva struktur,arbetssätt och uppföljning i produktionen
Säkerställaefterlevnad av arbetsmiljö-, kvalitets- och säkerhetskrav
Drivaförändrings- och förbättringsarbete
Ingå iledningsgruppen och bidra till verksamhetens utvecklingProfil
Vi söker dig som är entrygg och tydlig ledare med förmåga att driva förändringsledning i enproduktionsmiljö. Du arbetar strukturerat, har ett faktabaserat angreppssättoch en god förmåga att hantera personalfrågor på ett konsekvent ochprofessionellt sätt. Du är närvarande i dittledarskap - både genom fysisk närvaro i verksamheten och genom att sättatydliga mål samt följa upp arbetet. Med ett tydligt och konsekvent ledarskapskapar du engagemang, ansvarstagande och riktning i organisationen, samtidigtsom du har uthållighet att driva förändring över tid.
Skallkrav:
Gymnasieexamen
Minst 2 årsledarerfarenhet med personalansvar samt erfarenhet av att leda andra ledare
Minst 3 årserfarenhet från tillverkande verksamhet eller verkstadsindustri
Goda kunskaper iOfficepaketet
Flytande svenskai tal och skrift
Mycket godakunskaper i engelska i tal och skrift
Goda kunskaperinom arbetsmiljö och säkerhetSå ansöker du
För frågor gällandetjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigtrekryteringsteam som du ser nedan.
Vi kommer i urvalet attnyttja personlighetstester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av ochsvara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finnsför tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer iett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommernaturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagningoch bakgrundskontroll ske.
Sök tjänsten genom attklicka på "ansök" och registrera dig i vår databas, detta för attfölja riktlinjerna som gäller för GDPR.
Hoppas att vi möts iprocessen!
Anastasia Almasidis,0790-984164 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
Daniel Edqvist,072-1426923 eller på daniel.edqvist@unikresurs.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/
598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9875829