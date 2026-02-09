Production Planner i Linköping
Om uppdraget
Vi söker nu en Production Planner till ett konsultuppdrag inom avancerad tillverkningsindustri i Linköping. Uppdraget är produktionsnära och passar dig som vill arbeta både taktiskt och strategiskt med produktionsplanering i nära samarbete med verkstäder och produktion. Rollen är placerad inom Production Planning-funktionen i ett större produktionsområde med höga krav på leveransprecision, kvalitet och effektivitet.
Du bidrar aktivt till att säkerställa produktionsåtaganden genom proaktiv planering och kontinuerlig uppföljning. Arbetet sker i nära dialog med verkstadschefer och andra interna gränssnitt och spänner över hela produktionskedjan - från detaljproduktion till slutmontering. Uppdraget kombinerar operativt, produktionsnära arbete med mer strategiska och optimerande insatser.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Production Planner ansvarar du för resurs- och beläggningsplanering samt kapacitetsplanering och buffertstyrning. Du följer upp produktion, analyserar utfall och ger planeringsstöd i planeringstekniska frågor gentemot verksamheten. Rollen innefattar även optimering av lagerstyrning, planering och parameteruppsättning för tillverkade artiklar samt att säkerställa balans mellan servicegrad, lageromsättningshastighet, totalkostnad och verkstadens förutsättningar. Du förväntas även bidra till förbättringar och effektivisering av planeringsprocesser.
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Konsult med 3-7 års erfarenhet av planerings- och/eller inköpsarbete.
Högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi, eller motsvarande dokumenterad kompetens.
Goda teoretiska kunskaper inom planering, logistik och lagerstyrning.
Erfarenhet av arbete i affärssystem, exempelvis IFS eller annat ERP-system.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
Stark analytisk förmåga samt förmåga att se samband och helhet.
Självgående, strukturerad och driven med god samarbetsförmåga.
Vana att arbeta mot flera interna gränssnitt.
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av produktionsverksamhet.
Erfarenhet från liknande verksamhet inom flyg- eller försvarsindustri.
Övrig information
Uppdragsform: Konsultuppdrag, OBS att kunden ej tar emot underkonsulter. Arbetsmodell: På plats Placeringsort: Linköping Omfattning: Heltid, 100% Uppdragsperiod: 1 år med chans för direktrekrytering Start: Överenskommelse Säkerhetsprövning: Krav på säkerhetsprövning innan anställning, medborgarskap är också ett krav Sista dag att ansöka är 15 mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
