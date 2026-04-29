Production Leader - Factory Quality & Repair
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
This role sits within ABB's Robotics business, a leading global robotics company. We're entering an exciting new chapter as we've announced the plan for SoftBank Group to acquire ABB Robotics. SoftBank is a globally recognized technology group and investor/operator focused on AI, robotics, and next-generation computing. By joining us now, you'll be part of a pioneering team shaping the future of robotics-working alongside world-class experts in a fast-moving, innovation-driven environment.
This Position reports to: Production Manager
Din roll och ansvarsområden
ABB Robotics bygger en helt ny fabriksorganisation, vill du vara med och forma framtidens fabrik? ABB Robotics står inför en av de mest spännande transformationerna i vår historia. Som en del av nästa kapitel - med SoftBank som ny ägare och med ett helt nytt, toppmodernt Robotics Campus som växer fram i Västerås - accelererar vi vår resa inom AI-baserad robotik, automation och smarta lösningar. Vår nya fabrik kommer att vara fullt anpassad för att möta morgondagens kundbehov och i och med denna förändring utlyser vi ett antal roller i vår nya fabriksorgansiation.
Nu söker vi dig som vill vara med och bygga morgondagens robotik - på riktigt.
Vi söker en Produktionsledare till en ny avdelning vid namn Factory Quality & Repair. Denna avdelning kommer att inneha yttersta ansvaret för intern kvalitetsuppföljning och koordinering inom montering- och logistikavdelningarna, reperationsprocessen, produktrevision och generella operatörsutbildningsprocessen. Som produktionsledare för Factory Quality & Repair ansvarar du för ca14st medarbetare. Du blir en nyckelspelare i att säkerställa stabila flöden, hög kvalitet och ett effektivt arbetssätt i vår fabrik. Här får du möjlighet att driva förbättringar, coacha teamet och bidra till utvecklingen av vår verksamhet inom ABB Robotics.
Dina ansvarsområden:
Leda och fördela det dagliga arbetet för teamet inom Factory Quality & Repair
Säkerställa att kvalitetskrav, leveransmål och säkerhetsstandarder uppfylls
Följa upp produktionstakt, resursplanering och KPI:er
Driva förbättringsinitiativ och implementera best practice inom kvalitet och reparation
Säkerställa att kvalitetsavvikelser hanteras strukturerat, inklusive rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder
Stötta teamet i tekniska frågor och fungera som länk mellan produktion, teknik, kvalitet och andra funktioner
Bidra till ett positivt, inkluderande och utvecklande arbetsklimat
Utbilda ny produktionspersonal i grundläggande processer
Du har företrädesvis en teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande 5 års arbetslivserfarenhet inom produktion som chef med resultatansvar.
Erfarenhet av ledarskap i produktion eller logistik, industri eller motsvarande miljö
God förståelse för kvalitetsarbete och produktionsprocesser
Förmåga att planera, strukturera och prioritera i vardagen
Erfarenhet av förbättringsarbete, exempelvis Lean, 6sigma, 5S eller liknande metoder
Starka kommunikations- och samarbetsförmågor
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Goda IT kunskaper
Mer om oss
Vi ser fram emot att få in din ansökan och höra mer om vad just du kan bidra med till vårt team. Om du är redo att ta nästa steg och vill vara med på vår spännande resa, tveka inte att söka!
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ekrem Guclu, +46 70 387 90 10. Fackliga kontaktpersoner: Roger Gustavsson +46 73 030 30 36 (Unionen), Lenny Larsson +46 70 632 85 47 (Ledarna), Eric Ramsel +46 73 082 20 30 (Sveriges Ingenjörer).
Välkommen till ABB Robotics och framtidens fabrik i Västerås!
Sista dag att ansöka är 20 maj.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe.
