Production Development Engineer
Gör verklig skillnad i hur vi producerar - varje vecka
På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad söker vi en Production Development Engineer till vårt Fragg-område. Här handlar jobbet om att ta hypoteser hela vägen till stabil drift: du växlar mellan mätningar i processen, strukturerad analys och implementering i produktionen. När flödet blir renare, kapacitetsutnyttjandet stiger och kvalitetsutfallet säkras - då syns ditt arbete direkt i vardagen.
Om fragmentering
Fragmentering är en av våra mest dynamiska processmiljöer. Stora volymer passerar flera steg av fragmentering, sortering och separation. För att lyckas krävs både hands-on närvaro och systematisk analys. Du jobbar tätt ihop med produktion, underhåll och tekniskt stöd. Du har kort väg till beslut och är nära dem som påverkas.
Din roll
I rollen får du ansvar för att utreda, testa och införa förbättringar som håller över tid. Du planerar och kör provkörningar, följer upp utfall och säkerställer att lärdomar blir process standard. Du leder förbättringsprojekt, ansvarar för provtagning och analys, dokumenterar processinställningar och arbetar datadrivet med rotorsaksanalys samt identifierar flaskhalsar och kritiska steg i flödena.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och driva förbättringsprojekt från hypotes till implementerad lösning
• Genomföra material- och processutveckling inom fragmentering
• Planera och följa upp provkörningar samt analysera materialutfall
• Ansvara för provtagning, provtagningsplaner och analys
• Dokumentera processinställningar i samarbete med produktion
• Identifiera flaskhalsar, kritiska processteg och förbättringsområden
• Arbeta faktabaserat med rotorsaksanalys och datadriven problemlösning
Möjligheter på längre sikt
På sikt kan du utvecklas inom projektledning, automation, digitalisering, avancerad dataanalys, optimeringsarbete och produktionsteknisk strategi.
Vem vi tror att du är
Du trivs i kombinationen praktiskt och analytiskt arbete. Du är strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad och du samarbetar prestigelöst med andra funktioner. Du drivs av att se konkreta resultat i flöden och material.
Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning
• Mycket goda kunskaper i Office, särskilt Excel
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Kvalifikationer - Meriterande
• Maskinteknisk, process- eller kvalitetsinriktad bakgrund
• 1-3 års relevant erfarenhet
• Erfarenhet av industriell miljö
• Erfarenhet av LEAN eller förbättringsarbete
• Erfarenhet av automation eller digitalisering
• Tyska
Varför Stena?
Du får arbeta där förbättringar blir verklighet och beslut fattas nära driften. Du ser snabbt effekten av ditt arbete. Samtidigt ingår du i en kunnig och hjälpsam organisation med starkt fokus på säkerhet, hållbarhet och utveckling.
Vi välkomnar ansökningar senast 17 april 2026. Urval sker löpande. I slutskedet genomförs tester, referenstagning och bakgrundskontroll. Vid frågor, kontakta Talent Partner Andreas Hammarbäck: andreas.hammarback@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är en ledande aktör inom återvinning och cirkulära lösningar. Vi ingår i Stena Metall-koncernen och finns på 90 anläggningar i Sverige och Norden. Varje år återvinner vi över 3,5 miljoner ton material från mer än 40 000 kunder och spelar en central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752)
Stena recycling
