Product Manager koordinator till Samsung!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Norrtälje
2025-08-29
Har du erfarenhet av projektkoordinering / projektadministration och gillar att arbeta i en dynamisk och snabbföränderlig bransch? Ta då chansen att söka till PM-koordinator i Samsungs nordiska team! Vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Samsung fortsätter att växa och söker nu en Nordic PM Coordinator till MX-divisionen. I denna roll kommer du att utveckla och driva centrala processer och arbetsflöden inom PM-teamet samt skapa strukturen för hur de ska lyckas inom sitt område. Rollen är en utmärkt språngbräda för att lära dig om Samsungs produkter, strategi och de kommersiella processerna hos ett av världens största teknikföretag.
Du blir en del av det nordiska Product Management-teamet som består av fem produktchefer, en PM-analytiker samt en teamchef. Du kommer att vara en nyckelperson i att driva och utveckla centrala processer och arbetsflöden för teamet. Du fungerar som informationsnav för alla produktchefer och hjälper dem att lyckas genom att stötta med data, rapportering och struktur.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag med start på 6 månader, om alla parter är nöjda med samarbetet finns goda möjligheter till förlängning.
Samsung tillämpar en flexibel policy som innebär att du behöver arbeta på kontoret 3 dagar i veckan och har möjlighet att arbeta 2 dagar remote.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Rollens inriktning:
• Arbetet är fördelat ungefär 50/50 mellan förbättring/utveckling och operationella uppgifter
• Fokus ligger på projektkoordinering, projektadministration och projektledning i mindre skala
• Ansvara för att samla in, registrera, strukturera och dela nyckelinformation och data relaterad till produkter
• Optimera och förbättra PM-processer, arbetsflöden och uppföljning
• Skapa manualer och dokumentation för nyckelprocesser, system och andra återkommande uppgifter
• Hantera ad hoc-förfrågningar från de nordiska PM:arna och stötta med data/analys samt administration
VI SÖKER DIG SOM
• Har gedigen erfarenhet och dokumenterade resultat från en administrativ roll/projektkoordinatorroll
• Har erfarenhet av att ta fram och analysera data samt skapat rapporter
• Har mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint
• Mycket goda kommunikativa färdigheter i engelska och svenska då det används i det vardagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Power BI
För att lyckas i rollen har du förmågan att skapa struktur och detaljer i en dynamisk miljö, samt erfarenhet av att stötta andra för att öka effektiviteten. För att trivas i rollen behöver du exceptionella administrations- och organisationskunskaper samt gedigen erfarenhet av att bygga upp nya processer, dokumentera dem och säkerställa att de följs noggrant. Vidare har du utmärkta samarbetsförmågor och en prestigelös inställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Samsung är ett dynamiskt företag i en snabbföränderlig bransch; här finns många möjligheter att växa och utvecklas! För att trivas hos oss behöver du vara en person som uppskattar tempo och förändring samt tar egna initiativ. Ersättning
