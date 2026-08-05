Product Manager
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Dags för en nystart till hösten? Ta chansen att bli Product Manager för några av Sveriges största varumärken som Eurojackpot, Lotto och Keno på Svenska Spel Tur.
Här blir du en nyckelspelare i att ansvara för, leda och driva utvecklingen för din del av produktportföljen både på kort- och lång sikt. Tillsammans med teamet ser du till att vi har enkla och underhållande spelupplevelser för våra kunder, både idag och för framtiden!
Vad kommer du att göra? Som Product Manager har du ett strategiskt och operativt ansvar för att förvalta och vidareutveckla din del av produktportföljen enligt uppsatt strategi samt affärs- och varumärkesmål. Tillsammans med det agila affärsteamet tar du fram roadmaps för ditt produktområde som du löpande underhåller.
Du identifierar, tar initiativ och leder utvecklingen för ditt produktområde. Du säkerställer produkternas dagliga funktionalitet och kvalitet i både digitala och fysiska kanaler samt för våra dragningar. Du har ansvar för produktrelaterade kostnader och för att följa upp och verka för att förbättra lönsamheten inom ditt produktområde.
Du kommer också att både leda och delta i utvecklingsprojekt inom affärs-, produkt och tjänsteutveckling, där du bidrar med ett utpräglat affärsperspektiv och sakkunskap för att möta våra kunders efterfrågan på enkla och underhållande spelupplevelser. Du kommer att ha ett nära samarbete med det agila affärsteam du tillhör samt med andra produktteam och funktioner inom affärsområdet, såsom analys, design, marknad och försäljning, IT, juridik och compliance.
Är du den som kommer att göra det? Du är en kommersiell, analytisk och resultatfokuserad Product Manager med erfarenhet av att driva affärs- och produktutveckling av digitala och/eller fysiska konsumentprodukter. Du har ett mycket starkt driv, en vilja att utmana och ett tydligt resultatfokus. Du har lätt för att skapa struktur, prioritera och driva flera projekt/initiativ parallellt. Du tycker om att bygga relationer och är en motivationsskapande lagspelare med erfarenhet från att leda och/eller arbeta i agila, tvärfunktionella affärsteam.
Du har en utbildning inom ekonomi och affärs-/produktutveckling på högskolenivå eller motsvarande. Därutöver har du minst 5 års erfarenhet av produktledning eller liknande roller, där du självständigt har drivit utveckling, förvaltning och affärsmässiga prioriteringar över tid. Erfarenhet från starka varumärken och/eller snabbrörliga konsumentprodukter är meriterande. Branscherfarenhet är ett klart plus men inget måste.
Om Tur och Svenska Spel På Svenska Spel Tur skapar vi spänning, underhållning och glädje genom några av Sveriges mest omtyckta spel – Eurojackpot, Lotto och Triss. Varje dag ger vi människor chansen att drömma stort, oavsett om det är genom en digital kupong, en fysisk lott eller ett skrap i direktsänd tv.
Vi är stolta över att vara hela Sveriges spelbolag och som medarbetare hos oss är du en del av något större. Vi tar ansvar för att skapa en sund och hållbar spelmarknad där alla kan spela på ett tryggt och hållbart sätt. Vi säger nej till osunda intäkter och arbetar aktivt för att göra spelupplevelsen ännu bättre för våra kunder. Vi investerar också i samhället genom att varje år bidra med vårt överskott till statskassan och genom att vara Sveriges största idrottssponsor.
Är du nyfiken på våra förmåner? Då hittar du dem här!
Ansökan och kontaktuppgifter Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning och placering i Stockholm eller Visby. Vi gör urval löpande så du är välkommen med din ansökan så fort som möjligt.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Alexandra Wangson, Head of Business & Product Management, alexandra.wangson@svenskaspel.se
.
För frågor om rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Team Talent Acquisition, teamta@svenskaspel.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7884838-2131346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Svenska Spel
(org.nr 556460-1812), https://career.svenskaspel.se
Katarinavägen 15 (visa karta
)
116 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Spel Jobbnummer
10022378