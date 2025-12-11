Procurement Specialist - General Industrial Supplies
2025-12-11
Vill du spela en nyckelroll i att säkerställa effektiva inköpsprocesser och starka leverantörssamarbeten inom industriella försörjningskedjor? Vi söker nu en Procurement Specialist med ansvar för kategorin General Industrial Supplies!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera alla inkommande inköpsförfrågningar inom kategorin General Industrial Supplies.
Leda implementeringen av ramavtal med skandinaviska distributörer genom att säkerställa att interna behov, leverantörernas förmågor och budget går hand i hand.
Följa upp och aktivt arbeta för att säkerställa en lyckad implementering och användning av ramavtalen i hela organisationen.
Koordinera och driva leverantörernas implementering av en katalogbaserad inköpslösning i kundens ERP-system.
Du blir anställd som konsult hos StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund, ett framåtlutat bolag med stark tillväxt och fokus på hållbarhet. Uppdraget är på heltid med start i mitten av januari och löper till och med sista augusti 2026, med möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Du har erfarenhet av inköp och att arbeta med distributörer på den svenska leverantörsmarknaden, samt god förståelse för ramavtal och materialstandardisering.
Du är proaktiv, självgående och redo att bidra från dag ett.
Du drivs av resultat, är strukturerad och trivs med att arbeta under tidspress och mot deadlines.
Du har en stark samarbetsförmåga och är en person som bidrar med energi, engagemang och en lösningsorienterad inställning.
Du är trygg i att arbeta med inköpssystem och har gärna erfarenhet av SAP S4 Hana.
Rollen innebär resor inom Sverige cirka varannan vecka, vilket du är bekväm med.
Vi erbjuder:
En central roll i ett team med stort inflytande på verksamhetens inköpsprocesser.
Möjligheten att arbeta med starka leverantörsrelationer och utveckla företagets inköpslösningar.
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och spännande utmaningar.
