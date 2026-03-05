Processövervakare
2026-03-05
Nu söker vi medarbetare till en mycket eftertraktad och väl etablerad kund i Värnamo.
Tjänsten innefattar blandannat processövervakning, truckkörning, lagerarbete.
Tjänsten är 2-skift.
Krav är svenska i tal & skrift, truckkort och traverskort meriterande och prioriteras.
Intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan påkontakt@swekraftbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se
