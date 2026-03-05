Processövervakare

SweKraft Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo
2026-03-05


Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo, Hylte, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SweKraft Bemanning AB i Värnamo, Gnosjö, Örkelljunga eller i hela Sverige

Nu söker vi medarbetare till en mycket eftertraktad och väl etablerad kund i Värnamo.
Tjänsten innefattar blandannat processövervakning, truckkörning, lagerarbete.
Tjänsten är 2-skift.
Krav är svenska i tal & skrift, truckkort och traverskort meriterande och prioriteras.
Intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan på
kontakt@swekraftbemanning.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Processövervakare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SweKraft Bemanning AB (org.nr 559189-8167), http://www.swekraftbemanning.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9780303

Prenumerera på jobb från SweKraft Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SweKraft Bemanning AB: