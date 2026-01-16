Processoperatörer till Fresenius Kabi
Adecco Sweden AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Uppsala
2026-01-16
Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som processoperatör hos Fresenius Kabi kommer du vara en viktigt del i produktionen. Du kommer att genomsyras av ett nogrannt, effektivt och mycket kvalitetsmedvetet arbetssätt. I rollen som processoperatör kommer du att arbeta med någon av de olika produktionsprocesserna fyllnings, berednings och paketeringsmaskiner. I rollen ingår även att genomför regelbudna kvalitets- och säkerhetskontroller. Har du tidigare erfarenhet av mekanik eller liknande kommer det vara till en stor fördel i arbetet.
Uppdraget är på heltid med placering i Uppsala. Arbetstiderna är förlagda på 5-skift med helgdrift. Det är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning och med stor chans till förlängning. För rätt person med rätt inställning finns det mycket stora möjligheter för karriär inom företaget.Arbetsuppgifter
• Dokumentation av tillverkningsprocesser i enlighet med företagets verksamhetssystem.
• Medverkan i kvalificeringsprocesser och rapportering av resultat i testprotokoll.
• Skötsel, rengöring och hantering av utrustning, material och lokaler enligt företagets riktlinjer.
Om dig
Vi söker dig som brinner för detaljer och nogrannhet. Meriterande med erfarenhet inom läkemedelstillverkning samt innehar truckkort. För att trivas och lyckas i denna roll bör du ha följande egenskaper:
• En god lagspelare med utmärkta kommunikationsförmågor.
• Noggrann och detaljorienterad.
• Driven, engagerad och ansvarsfull.
Viktigt för tjänsten är:
• Goda tal- och skriftkunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet från produktionsarbete
• Fullständiga gymnasiebetyg
Vid eventuell anställning kommer en bakgrundskontroll att utföras.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josephine Hjalmarsson via josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9689903