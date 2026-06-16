Processoperatör till SciBase
People Value AB / Ugnsoperatörsjobb / Uppsala Visa alla ugnsoperatörsjobb i Uppsala
2026-06-16
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Vill du vara med och bidra till tidig upptäckt av hudcancer och bättre hälsa världen över?
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Om rollen
Som processoperatör i Uppsala blir du en nyckelperson i produktionen av våra medicintekniska produkter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Montering, avsyning, bearbetning och testning
Arbete i mikroskop i renrum/kontrollerad miljö
Dokumentation och kvalitetskontroller enligt fastställda instruktioner
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och utveckling av våra processer
Möjlighet att eftermiddags/kvällsskift kan införas framöver
Du arbetar i ett sammansvetsat team där man snabbt ser resultatet av sitt arbete – både i produktionen och i företagets övergripande mål.
Vi söker dig som
Har 1-2 års erfarenhet från producerande verksamhet
Är noggrann, tålmodig, fingerfärdig och nyfiken på att lära dig nya moment
Har lätt att ta in och följa instruktioner, och gärna ställer frågor när något är oklart
Har god samarbetsförmåga, är flexibel och trivs med att vara en del av ett team
Behärskar svenska väl i tal och skrift, samt har grundläggande förståelse i engelska
Meriterande:
Erfarenhet från medicinteknisk produktion enligt GMP och ISO:13485
Tekniskt intresse
Vill du kombinera noggrant hantverk med meningsfullt arbete? Sök tjänsten redan idag och bli en del av ett team som gör skillnad!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum den 30 juni 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919887-2055891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Value AB
(org.nr 559232-0005), https://karriar.peoplevalue.se
Uppsala Castle (visa karta
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752 37 UPPSALA Arbetsplats
People Value Jobbnummer
9966464