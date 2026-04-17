Processoperatör, Eslöv
2026-04-17
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som processoperatör hos vår kund i Eslöv. Kunden arbetar inom livsmedelsbranschen.
Anställningen är på heltid hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag.
Start omgående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Medverka i produktionsplanering
Inventering
Ansvara för tillverkning av processer som tex. råvaruhantering, blandning, tillverkning biologisk ättika, provtagning och CIP- rengöring
Fermentering, filtrering och blandning.
Säkerställa att arbetet utförs enligt företagets arbetsinstruktioner och rutiner.
Ansvara för att kvalitet och produktivitet uppnås
Rapportera eventuella risker och faror för livsmedelssäkerheten
Stötta upp på andra avdelningar med blandning, tillverkning och andra uppgifter
Rapportera i M3
Vad söker vi?
Du är strukturerad och noggrann
God förmåga att se möjligheter och problemlösare
God samarbetsförmåga
Du är självgående och drivande
Utbildning inom livsmedelsteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Grundläggande kunskap inom kvalitet och hyigen
God svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande datakunskap
Körkort och tillgång till bil
Truckkort A1-A4, B1-B4
Meriterande:
Erfarenhet inom process/beredning av livsmedel
Erfarenhet av systemet M3
Tidigare arbetslivserfarenheter inom tillverkning av ättika och/eller senap
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7335333-1952860".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Södra Vägen (visa karta
)
241 92 ESLÖV Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9861041