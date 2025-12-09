Processoperatör
INOVYN en del av INEOS, är en ledande producent av vinyler i Europa och är en av världens topp tre ledande producenter. Vi har en årsomsättning på 1,3 miljarder EUR, INOVYN har ca 4200 anställda och bedriver verksamhet i 8 länder i Europa inom kemisk produktion och marknadsförsäljning.
INOVYNS portfölj består av ett omfattande utbud av klassledande produkter inom General Purpose Vinyl, Specialvinlyler, Organic Chlorine Derivatives, Klorbaserade produkter, Väte och Vinylteknik. INOVYN 's årliga produktionsvolym är cirka 10 miljoner ton. Mer information på www.inovyn.com
och www.ineos.com Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Du kommer att vara en del i ett skiftarbetsteam med erfarna kollegor som stöttar varandra och som alltid arbetar på ett skydds- och säkerhetsmedvetet sätt. I rollen som processoperatör arbetar du främst med övervakning och styrning av produktionsprocessen i våra fabriker i Stenungsund som tillverkar Klor/VMC.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Du kommer att arbeta med rondering, provtagning och med att starta/stoppa produktionen på ett säkert sätt.
Säkerhet är ett fokusområde för INOVYN Sverige AB och det är ett krav att du arbetar och tänker på ett säkerhetsmedvetet sätt.
Styra produktionsprocessen på ett säkert sätt.
Ingå i Tekniska gruppen (nödlägesgrupp).
Profil och egenskaper:
Utbildning som Processoperatör, Drifttekniker eller liknande eller flerårig yrkeserfarenhet inom Processindustrin.
B-körkort.
Förståelse för komplexa processer och analytisk förmåga.
Ansvarsfull med intresse för processindustrin
Lojal, noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Lagspelare med god samarbetsförmåga.
Hjälpsam, prestigelös och kunna dela med dig av din kunskap samt lära av andra.
Uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Som skiftoperatör arbetar du 12h pass förlagda på vardag, helg och natt, vilket gör att du behöver klara av den påfrestning som skift- och nattarbete kan innebära.
Detta är en tidsbegränsad anställning med start omgående. Anställningen sträcker sig till 2026-09-30 med möjlighet till förlängning.
