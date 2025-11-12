Processoperatör - DRI
Stegra Boden AB / Ugnsoperatörsjobb / Boden Visa alla ugnsoperatörsjobb i Boden
2025-11-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Boden AB i Boden
, Stockholm
eller i hela Sverige
Plats: Boden
Redo för nya möjligheter i en industriell miljö?
Processoperatörer är avgörande för vår dagliga produktion på Stegra. Med rätt inställning och en vilja att lära dig nya saker har du stor möjlighet att utvecklas hos oss. Du behöver inte kunna allt från början. Du kommer att växa i rollen samtidigt som du är med och bidrar till att våra system fungerar smidigt och effektivt.
Lite om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning, vi bevisar att hållbar industri är möjlig. Och för att lyckas behöver vi människor som dig.
Som processoperatör i vår Direct Reduction (DRI) anläggning ansvarar du för att produktionen drivs säkert, effektivt och enligt kvalitet. Arbetet innebär att köra och övervaka utrustning, bidra till ett jämnt flöde i produktionen och samarbeta med kollegor i teamet. Du är med och ser till att vi når våra mål samtidigt som du följer säkerhetsrutiner i en fysiskt aktiv arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Köra och övervaka utrustning som Centrifugal-/Skruvkompressorer, fläktar, torkar, siktar, transportband och pumpar enligt Standard Operating Procedures (SOPs).
Övervaka och utvärdera utrustningens prestanda för att säkerställa optimal och kontinuerlig drift.
Registrera och ladda upp fältavläsningar i ett centralt datasystem enligt behov.
Identifiera och rapportera avvikelser i utrustningen samt vidta korrigerande åtgärder i enlighet med SOPs.
Upprätthålla hög standard för ordning och reda i produktionsområdet för en ren och effektiv arbetsmiljö.
Stötta underhållsteamet vid driftstopp eller utrustningsstörningar för att möjliggöra snabb återhämtning och minimera produktionsbortfall.
Aktivt delta i säkerhetsinitiativ och processförbättringar för att bidra till en trygg och ständigt utvecklande arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Ett intresse för eller utvecklande erfarenhet inom tung industriell produktion.
Meriterande med erfarenhet av mekanisk utrustning och processövervakning är meriterande.
Det viktigaste är att du har ett högt säkerhetstänk. Erfarenhet från miljöer med strikta säkerhetskrav är meriterande.
Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning inom relevant område är önskvärt.
Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder:
En tillsvidareanställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt fackligt förhandlade avtal.
25 semesterdagar enligt svensk arbetsrätt.
Fullt stöd vid flytt, inklusive hjälp med boende, researrangemang och ersättning.
Visumsponsring vid behov.
Moderna, specialbyggda lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Att arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industriområde i norra Sverige. Här bygger vi en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuter från stadskärnan får du närhet till både avancerad teknik och ett bekvämt vardagsliv.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett hållbart och värdedrivet bolag och för att lyckas behöver vi ett inkluderande team.
Om du delar vår passion men inte uppfyller alla krav, uppmuntrar vi dig att söka ändå eftersom du kan vara den perfekta kandidaten för den här eller en framtida roll hos oss.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - helt utan CO2-utsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra huvudsakliga utsläpp är vatten och värme.
Vår ambition är att producera 5 miljoner ton grönt stål per år till 2030 i vår helt integrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden som just nu är under konstruktion. Det här är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer göra det möjligt att minska utsläppen även i andra industrier.
Om du stöter på problem i samband med din ansökan, vänligen kontakta oss på BlueCollarHiring@stegra.com
, så hjälper vi dig gärna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Boden AB
(org.nr 559305-4918) Jobbnummer
9600985