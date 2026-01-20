Processledare industriell symbios
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren processledare/facilitator med fokus på industriell symbios. Du kommer att stödja en regional satsning kopplad till innovations- och omställningsarbete, där industrin står i centrum och där samverkan mellan flera aktörer är en viktig del av arbetssättet.
Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp en serie workshops som hjälper deltagande företag att förstå industriell symbios som metod och att identifiera konkreta möjligheter kopplade till restflöden, behov och samarbetsytor.
ArbetsuppgifterSamplanera workshopupplägg, mål och genomförande i nära dialog med projektledning och involverade aktörer.
Facilitera och genomföra 3-5 fysiska workshops med industriföretag (ca 5-7 företag per workshop).
Säkerställa ett strukturerat arbetssätt som stärker förståelsen för industriell symbios och möjliggör dialog om resursflöden och symbiospotential.
Arbeta utifrån en välbeprövad och dokumenterad metodik för samverkans- och innovationsprocesser mellan företag.
Dokumentera genomförda workshops genom muntlig återkoppling samt skriftlig sammanfattning av genomförande, övergripande insikter och identifierade symbiosmöjligheter.
Krav5-10 års dokumenterad erfarenhet av implementering och utveckling av industriell symbios i kommunal eller regional kontext.
Expertis inom industriell symbios.
Kunskap inom cirkulär ekonomi.
Erfarenhet av cirkulära strategier och affärsmodeller.
Kompetens inom resurseffektivitet.
Erfarenhet av projektledning.
Utbildning på minst MSc-nivå (ingenjör eller hållbarhet).
Förmåga att leda workshops, mobilisera aktörer och skapa strukturer för samskapande.
MeriterandeErfarenhet av missionsorienterade eller systeminriktade innovationsprocesser.
Erfarenhet av tvärsektoriellt samarbete mellan offentlig sektor, företag och civilsamhälle.
