Processingenjör Inom Life Science Till Afry
Processingenjör inom Life Science till AFRY
Är du redo att ta nästa steg i karriären och drömmer om att arbeta som konsult inom Life Science? Är du dessutom lösningsorienterad och skicklig på att bygga relationer? Då är rollen som junior processingenjör hos AFRY något för dig!
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark kommunikativ förmåga och trivs med varierande arbetsdagar. Du gillar att skapa goda relationer och driver dina uppdrag framåt med engagemang. Utmaningar ser du som möjligheter - du ställer frågor, hittar lösningar och sprider positiv energi. Kort sagt: du vågar och gör!
För att lyckas i rollen har du:
Civilingenjörsutbildning inom bioteknik, biokemi, kemiteknik, maskinteknik eller annat relevant område
Några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom läkemedelsindustrin, eller erfarenhet från deltids-/sommarjobb inom industri under studietiden
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av validering
Meriterande:

Erfarenhet av validering

Kunskap om GMP
Som processingenjör blir du en del av sektionen Life Science Management och arbetar ute hos AFRYs kund i Stockholm/Uppsala. Du kommer att ha en nära koppling till produktionen och fungera som en viktig stödfunktion med koordinerande ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utreda avvikelser
Leda mindre projekt kopplade till effektivisering och förändringsarbete
Koordinera mellan operatörer och chefer
Validera ny utrustning
Du får en gedigen introduktion på plats för att känna dig trygg i din nya roll.
Om AFRY
AFRY är ett internationellt teknikkonsultbolag och rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörer. Med över 19 000 medarbetare i 50 länder är AFRY experter inom infrastruktur, industri och energi. De arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för framtida generationer - med en tydlig strategi för hållbarhet och transformation.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst blir du initialt anställd via Framtiden, för att senare gå över till AFRY.
Rekryteringsprocessen: Telefonintervju Kompetensbaserad intervju Personlighetstest Referenstagning Slutintervju med AFRY
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Stockholm/Uppsala
Omfattning: Heltid, på plats med möjlighet till hybrid
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag!
