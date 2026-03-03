Processingenjör
2026-03-03
Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid.
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt!
Processingenjör
Vill arbeta i en teknisk roll där du får växa, utmanas och göra verklig skillnad? Som Processingenjör hos oss blir du en del av en högteknologisk verksamhet där innovation, säkerhet och kvalitet står i centrum. Här får du möjlighet att bidra till att livsviktiga läkemedel når patienter över hela världen, samtidigt som du bygger en stark kompetensgrund för framtiden.
Om rollen
Som Processingenjör får du en unik chans att följa våra kemiska produkter hela vägen från idé och metodutveckling till färdig tillverkning i fabrik. Du är länken mellan produktion och FoU och arbetar nära våra erfarna kollegor i fabriken. Rollen passar dig som är nyfiken, analytisk och vill utvecklas i gränslandet mellan teknik, kvalitet och praktiskt förbättringsarbete.
Du kommer bland annat att:
Designa processer i fabrik baserat på metoder från FoU
Förbereda och delta i säkerhetsgranskningar
Skapa och driva ändringsärenden
Initiera och leda förbättringsprojekt
Stödja fabrikspersonal i processrelaterade frågor
Ta fram krav på utrustning vid nya eller ändrade processer
Utreda och förebygga avvikelser i produktionen
Delta i kvalificeringar och valideringar
Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett jobb, du får en utvecklingsresa. Som Processingenjör kliver du in i en roll med stor variation, tydligt ansvar och en vardag där du är nära både tekniken och verksamheten.
Du får chansen att snabbt bygga värdefull erfarenhet i en komplex och tekniknära miljö, samtidigt som du arbetar på en arbetsplats där du blir sedd, stöttad och uppmuntrad att växa. Här bidrar du till produkter som verkligen gör skillnad för patienter världen över, och du blir en del av ett team som präglas av samarbete, kunskapsdelning och professionalism.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyexaminerad eller har upp till några års erfarenhet inom exempelvis kemi, kemiteknik, processteknik eller liknande område. Du är analytisk, strukturerad och nyfiken, och trivs när du får lösa problem tillsammans med andra. Du gillar att arbeta i projektform och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer över funktioner.
Du behöver inte kunna allt från start, det viktiga är att du vill lära dig och utvecklas hos oss.
Kontaktinformation och ansökan
Har du frågor angående tjänsten? Kontakta Cecilia Rahn, 073-075 28 05
Fackliga kontaktpersoner:
Fanny Salonen, Akademikerföreningen, tfn 072-724 76 11
Emelie Enger, Unionen, tfn 073-078 48 92.
Sista ansökningsdag är den 29 mars, men vi rekryterar löpande så vänta inte med att söka. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cambrex Karlskoga AB
(org.nr 556013-6235)
Björkborns Industriområde (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Jobbnummer
9774275