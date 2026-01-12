Processingenjör
2026-01-12
För fjärde året i rad fick Gävle Energi år 2025 utmärkelsen Excellent arbetsgivare och tillhör därmed de topp 10 % bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner. Hos oss finns möjlighet att göra karriär inom en högaktuell bransch där vi tillsammans med våra kunder och partners tar fram hållbara energilösningar för framtiden.
Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber och energitjänster. Våra över 250 engagerade medarbetare arbetar varje dag för att göra vårt område till den bästa möjliga platsen att bo och verka på. Vi gör det genom att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta.
Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor.
Vill du vara med och optimera framtidens energiproduktion? Vi söker en Processingenjör som brinner för teknik, effektivitet och hållbarhet. Hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att våra produktionsanläggningar drivs med hög tillgänglighet och på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Om jobbet
Som Processingenjör arbetar du med att planera, samordna och följa upp driften av våra produktionsanläggningar. Du felsöker vid driftavvikelser, optimerar körstrategier och driver arbetet med ständiga förbättringar. Rollen innebär också att du deltar i projekt, förstudier och ny- eller ombyggnationer av anläggningar. Du kommer att arbeta både strategiskt och praktiskt, med fokus på tillgänglighet, ekonomi och miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, samordna och följa upp drift och övervakning av produktionsanläggningar.
• Samverka med olika driftenheter och optimera körstrategier.
• Driva arbetet med ständiga förbättringar och upprätta rutiner, checklistor och instruktioner.
• Bidra till att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet håller en hög nivå.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom energiteknik eller likvärdigt område. Du har gärna erfarenhet från energianläggningar och/eller processindustrin. För att lyckas i rollen har du ett starkt intresse för energiproduktion och teknisk utveckling. Du är initiativtagande, arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga kombinerat med en utpräglad servicekänsla.
Övriga upplysningar om tjänsten
Linnea Nilsson, Driftchef, 072 250 51 36.
Fackliga organisationer
Sveriges Ingenjörer, SEKO, Vision och SACO. Representanter nås på tfn. 026-17 85 00 (vxl).
Ansökan
Ansök senast den 2/2. Vi kan komma att intervjua löpande under rekryteringsperioden. Vi tillämpar bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtestning på slutkandidat. Vi kan komma att tillämpa provanställning. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Energi AB
(org.nr 556407-2501) Jobbnummer
9679432