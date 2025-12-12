Process Engineer
Inledning
Vi söker nu en dedikerad och tekniskt skicklig Processingenjör som vill vara med och utveckla och optimera våra tillverkningsprocesser i Uppsala. I denna roll kombinerar du ingenjörsmässigt ansvar med praktiskt arbete nära produktionen, där du driver tekniska förbättringar, säkerställer efterlevnad och bidrar till en stabil och modern aseptisk tillverkning.
Hos Galderma får du möjlighet att arbeta i en avancerad produktionsmiljö där kvalitet, teknik och innovation går hand i hand. Här får du vara med och skapa lösningar som gör verklig skillnad för människor världen över.
Om Galderma
Galderma är en världsledande aktör inom dermatologi, närvarande i cirka 90 länder. Vi utvecklar och tillverkar produkter inom estetiska behandlingar, hudvård och medicinsk dermatologi. Sedan 1981 har vi arbetat för att förbättra människors liv genom innovativa och säkra lösningar i nära samarbete med hälso- och sjukvården.
Som Processingenjör får du ett tekniskt helhetsansvar i våra tillverkningsprocesser - med särskilt fokus på aseptiska moment och produktionstekniska förbättringar. Du blir en central resurs inom engineering, felsökning, processutveckling och compliance, och arbetar dagligen tillsammans med andra ingenjörer, operatörer och kvalitetsexperter.
Du driver förändring, leder utredningar och säkerställer att våra processer håller högsta standard avseende kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla, optimera och förbättra processer inom aseptisk tillverkning och fyllning
• Leda felsökning, rotorsaksanalyser och tekniska utredningar på process- och utrustningsnivå
• Säkerställa att processer och dokumentation uppfyller GMP och regulatoriska krav
• Delta vid installation, driftsättning, kvalificering (IQ/OQ/PQ) och tekniska ändringar
• Arbeta tvärfunktionellt med QA, RA, Produktion, R&D och projektorganisation
• Bidra i compliance-arbete, förberedelser inför audits och dokumentationsgranskning
• Stödja produktionen genom att öka teknisk förståelse och driva långsiktiga förbättringar
Krav och kvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, naturvetenskap eller likvärdig erfarenhet
• Minst 2 års erfarenhet som processingenjör eller liknande teknisk roll inom Life Science
• Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad miljö
• Stark analytisk och teknisk förmåga, med vana av felsökning och problemlösning
• Förmåga att arbeta självständigt och driva tekniska förbättringar
• Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande:
• 5-8 års erfarenhet som processingenjör eller produktionsingenjör
• Erfarenhet av installation, driftsättning och kvalificering av utrustning
• Erfarenhet av audits, compliance-arbete eller att presentera inför myndigheter/kunder
• Erfarenhet av riskanalysmetoder såsom FMEA/FMECA
• Erfarenhet av aseptiska processer, gärna inom fyllning eller steril tillverkning
• Erfarenhet av biologiska läkemedel eller proteinbaserade produkter
• Dokumentationsvana (t.ex. change controls, deviations, CAPA)
• Erfarenhet av att utbilda eller stötta produktionspersonal
• Praktisk erfarenhet från tekniskt avancerad produktion är en fördel
Varför arbeta på Galderma i Uppsala?
Vårt Uppsala-kontor är Galdermas globala nav för estetiska produkter, där över 800 medarbetare arbetar med allt från forskning och utveckling till produktion och marknadsföring. Här får du arbeta i en erfaren och engagerad organisation med stora möjligheter att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt.
Vad vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter och kompetenshöjning
• Attraktiva förmåner och bonusprogram
• Innovativa projekt i en global miljö
• En inkluderande och mångfaldsdriven kultur
• Hög professionalism och en stark teamanda
Är du den vi söker?
Vi söker dig som drivs av tekniska utmaningar, problemlösning och förbättringsarbete. Du gillar att samarbeta, ta ansvar och se till att processer fungerar smidigt och säkert. Hos oss får du använda och utveckla din expertis i en miljö där det händer mycket och där din insats gör skillnad varje dag. Ersättning
