Privatmarknadschef
Lokal Bemanning Sverige AB / Bankjobb / Laholm Visa alla bankjobb i Laholm
2026-02-27
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lokal Bemanning Sverige AB i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Sparbanken Boken
Vi är en sparbank med stark lokal förankring och 15 anställda fördelade på våra tre kontor i Örkelljunga, Hishult och Skånes Fagerhult. Det innebär att varje medarbetare är en nyckelperson som bidrar till vår framgång. Vi har en stark tillväxt med ett inflöde av kunder på både privat- och företagssidan.
Under flera av de senaste åren har Svenskt Kvalitetsindex i sin bankmätning konstaterat att sparbankerna har Sveriges nöjdaste privat- och företagskunder. Det är ett tydligt kvitto på att vår höga ambitionsnivå och våra medarbetares fantastiska insatser ger resultat!
Sveriges cirka 55 sparbanker har något som är alldeles unikt och som vi har med oss sedan den första sparbanken bildades 1820; Vår verksamhet är lokal. Våra kontor finns runt omkring i landet på små och medelstora orter. Genom sparbankernas samarbete med Swedbank är vi dessutom med i utveckling av ny teknik samt nya produkter och tjänster som ger värde för våra kunder.
För mer information om verksamheten, se www.sparbankenboken.se
Ansvarsområde
Vi rekryterar nu en Privatmarknadschef, en nyckelroll som inte tidigare funnits hos oss, med syftet att stärka vår organisation och förbättra utveckling och kundservice ytterligare.
Som Privatmarknadschef kommer du att få en central roll i vår organisation och ha det övergripande ansvaret för privatrådgivning och kundtjänst. Tjänsten innebär personalansvar för ett team som består av sju fantastiska medarbetare. Ditt huvudsakliga fokus blir att leda och utveckla verksamheten samt säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga rådgivningen och servicen.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:
Ansvara för att uppnå bankens mål och budget inom privatmarknaden.
Leda och bidra till utveckling av medarbetare.
Utforma och implementera rutiner och strategier för att förbättra kundnöjdhet och affärstillväxt.
Säkerställa att rådgivningen sker enligt gällande lagar, regler och bankens riktlinjer.
Ansvara för resursplanering och schemaläggning.
Fungera som en kontaktperson och ambassadör för banken i det lokala samhället.
Vid behov själv ansvara för kundmöten och rådgivning samt vara backup för annan personal i ledningsgruppen.
Du ingår i bankens ledningsgrupp tillsammans med VD, ekonomiansvarig och verksamhetsstöd. Du kommer även att vara aktiv i nätverkande och dialog med branschkollegor, samt verka för att vi gemensamt utvecklar vår kompetens och därmed vårt kunderbjudande över tid.
Arbetstider är dagtid vardagar och arbetsplats för dagen kan variera mellan våra tre kontor.
Din profil och vår filosofi
Vi söker dig som är prestigelös och trivs i en mindre organisation där alla bidrar i det dagliga arbetet med att göra våra kunder riktigt nöjda. Du vill kombinera ledarskap och utveckling med ett starkt affärsfokus samtidigt som du vid behov kan hoppa in och ta kunddialoger och rådgivningsmöten.
Vi hoppas att du liksom vi trivs med engagerade kollegor, humor, ett bitvis högt tempo och att ingå i ett starkt team som hjälper och utmanar varandra.
Du behöver ett flertal års arbetslivserfarenhet från bank, gärna som privatrådgivare. Om du även har erfarenhet och utbildning inom ledarskap så är det positivt. Det viktigaste är dock att du delar vår syn på att alla medarbetare är lika viktiga och att du kan bidra till ett gott samarbete samt utveckling av både människor och arbetssätt.
Du behärskar svenska språket mycket väl i tal och skrift samt har B-körkort. Ange i din ansökan om du har Swedsec-licens för rådgivning samt bolån.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du blir anställd av Sparbanken Boken (inte av Lokal Bemanning). I din anställning omfattas du av kollektivavtal med Finansförbundet.
Rekryteringen
Lokal Bemanning och rekryteringskonsult Kristoffer Hall stödjer Sparbanken Boken i genomförandet av rekryteringen. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Kristoffer på telefon 0430-71020.
Syftet med rekryteringsprocessen är att ge möjlighet till ömsesidig förståelse och successivt erbjuda ett bra beslutsunderlag för de som följer med på resan. Kontakter och ansökningar hanteras mycket diskret. Referenser kontaktas endast i sista fasen av rekryteringsprocessen, efter klartecken från dig.
Din ansökan registrerar du senast 2026-03-22 via www.lokalbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lokal Bemanning Sverige AB
(org.nr 556961-5585), https://www.sparbankenboken.se
Möllevägen 1 (visa karta
)
312 53 HISHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sparbanken Boken Kontakt
Rekryterare
Kristoffer Hall 0430-71020 Jobbnummer
9766962