Private Banker

Var med och driv Private Banking-tillväxten i Kalmar-vi rekryterar! Kalmar län är inne i en stark expansionsfas inom Private Banking - och nu vi söker dig som vill vara med och forma nästa steg. Här blir du en del av en affär med högt tempo, stort inflöde av nya kunder och en marknad full av potential. Som rådgivare får du en central roll i ett av våra mest dynamiska områden -där du bidrar till kundernas framgång och fortsatta tillväxt.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Ta det yttersta ansvaret för en specifik kundgrupp och dess affär och lönsamhet
• Bygga långsiktiga och hållbara relationer - tillsammans med ditt kundteam skapar du värde som märks på riktigt
• Identifiera kundernas mål, behov och potential och rekommendera avancerade lösningar inom kapitalförvaltning, kredit, skatterådgivning samt pension och försäkring
• Samarbeta med teamet och andra kollegor genom att bidra med din specialistkompetens och erfarenhet
I denna roll behöver du:
• En kandidat eller magisterexamen inom ekonomi/finans eller motsvarande
• Minst fem års erfarenhet från en kvalificerad kundansvarig roll - gärna med komplexa kundrelationer och högt affärsfokus
• God förståelse för företagsekonomi, skatter och juridik
• God analytisk förmåga med dokumenterat hög nivå inom avancerad finansiell rådgivning
• Engagemang, affärsdriv och laganda - en positiv energi som inspirerar både kunder och kollegor
• Genuint intresse för att nätverka och skapa nya affärsmöjligheter
• Swedsec-licenser inom bolån, placeringsrådgivning och försäkringsrådgivning
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Få möjligheten att arbeta med Private Banking och bankens mest spännande kundsegment på en tillväxtmarknad. Enheten Private Banking arbetar med de största och mest komplexa kunderna, privat, företag, stiftelser och offentlig sektor. Vi erbjuder ett holistiskt fullservicekoncept. Vi stimuleras av att utveckla befintliga och nya kundrelationer samt skapa nya affärskontakter med fokus på kundnöjdhet, affär och våra mål. Tjänsten har placeringsort Kalmar, men du kommer att arbeta över hela Kalmar län tillsammans med ett team på 12 Private Bankers, 1 Next-gen rådgivare och 2 kundstöd. Välkommen till ett team där vi har högt i tak och tror på engagemang, omtanke och arbetsglädje!" Nathalie Holmberg, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-22.
Placeringsort: Kalmar
Rekryterande chef: Nathalie Holmberg 073-074 92 60
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
