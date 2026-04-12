Verksamhetsutvecklare till utvecklingsenheten - vikariat
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2026-04-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
Arbetsuppgifter
Förvaltningen för arbete och välfärd ansvarar för områdena individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, familjerätt, stöd till personer med funktionsnedsättning och budget- och skuldrådgivning.
Du kommer att tillhöra utvecklingsenheten där våra centrala resurser för verksamhetsutveckling, nämndsadministration, säkerhet och lokalförsörjning samlas. Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta och utvecklingsinriktade kollegor - vi är cirka 15 medarbetare med olika kompetenser och inriktningar som stöttar varandra i avdelningens ansvarsområde.
Som verksamhetsutvecklare driver, stödjer och genomför du utvecklingsuppdrag i vår förändringsresa mot framtidens socialtjänst. Vi ska bli mer förebyggande, lätt tillgängliga, jämställda och kunskapsbaserade. Är du den vi söker?
I uppdraget kommer du bland annat att:
* Genomföra olika utredningsuppdrag, analysera, följa upp och utvärdera intern och extern verksamhet.
* Skriva rapporter och ta fram beslutsunderlag och förslag på utveckling/förbättringar.
* Utveckla och förändra arbetssätt och metoder.
* Sprida kunskap samt planera och genomföra olika utbildningsinsatser.
Uppdragen genomförs både självständigt och tillsammans med kollegor, med lyhördhet för verksamhetens behov, för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du brett över hela förvaltningen, såväl som i koncernövergripande uppdrag vid behov. Du driver och stödjer strategiskt och operativt utvecklings- och implementeringsarbete utifrån ett processorienterat perspektiv.Kvalifikationer
Vi letar efter en engagerad verksamhetsutvecklare som har:
* minst tre års högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis socialt arbete, samhällsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* god kunskap om process-, projekt-, utrednings och/eller utvärderingsmetodik.
Erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete är meriterande.
Som person är du lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroende. Du har en god analytisk förmåga och kan driva flera parallella uppdrag. För att lyckas i rollen krävs att du är självgående, strukturerad med förmåga att planera och organisera ditt arbete mot deadlines och prestigelös i ditt uppdrag. Uppdraget ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska och kommunikativ förmåga att i tal och skrift förmedla och presentera information och material till olika målgrupper. Goda datakunskaper är en förutsättning.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27. Löpande urval och intervjuer kan komma att ske så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Intervjuer är planerade att genomföras vecka 19.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 21/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662), https://www.vaxjo.se/sidor/jobb-och-karriar/mot-vara-medarbetare/bliner-verksamhetsutvecklare.html
Box 1222
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Avdelningschef
Sofie Johansson sofie.johansson2@vaxjo.se 0470-41558
9849088