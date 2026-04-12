Lärare i spanska och historia
Kunskapsskolan Uppsala Norra söker en lärare i spanska och historia för årskurs 7-9
Vi söker nu en lärare i spanska och historia med start från augusti 2026.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Uppsala Norra är en grundskola för årskurs 7-9 och har idag cirka 270 elever, fördelade i fyra klasser per årskurs. Skolan startade 2009 och ligger några 100 meter från Uppsala slott.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i spanska och historia. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformningTjänsten är en tillsvidaretjänst på 80%.
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länken nedan senast den 30 april 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Marie Bomark på mailadress: marie.bomark@kunskapsskolan.se
Lokalt fackombud för Sveriges lärare Camilla Prytz, camilla.prytz@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
