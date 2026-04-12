Fastighetsförvaltare (deltid) i Köping, Stay Smart Fastigheter
C2 Operations AB / Fastighetsskötarjobb / Köping Visa alla fastighetsskötarjobb i Köping
2026-04-12
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C2 Operations AB i Köping
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Stay Smart Fastigheter växer och söker nu en engagerad fastighetsförvaltare på deltid till vår verksamhet i Köping som hjälper till att fylla våra lägenheter och lokaler med nya och rätt hyresgäster. God möjlighet att på sikt utvecklas till en heltidstjänst.Publiceringsdatum2026-04-12Om tjänsten
Som fastighetsförvaltare hos oss får du en varierad och social roll där du arbetar nära både befintliga och nya hyresgäster. Du ansvarar för uthyrning av våra lägenheter och lokaler samt fungerar som en viktig kontaktperson i den dagliga driften.
Arbetet utgår från vårt platskontor vid Mälartorget i Köping.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för uthyrning av lägenheter och lokaler
Hantera inkommande förfrågningar och matcha rätt hyresgäst med rätt objekt
Arbeta med annonsering och uppsökande av hyresgäster
Genomföra visningar och skriva hyresavtal
Ha löpande kontakt med befintliga hyresgäster
Hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till uthyrning
Samverka med övriga team inom bolaget
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, strukturerad och självgående
Har god kommunikativ förmåga och trivs i kontakt med människor
Har erfarenhet av uthyrning, fastigheter eller försäljning (meriterande men inget krav)
Har god datorvana
Innehar B-körkort
Vi erbjuder
En flexibel deltidsroll med stor möjlighet att påverka ditt arbete
Möjlighet att växa in i en heltidstjänst
En entreprenöriell och utvecklingsinriktad arbetsmiljö
Ett bolag i tillväxt med spännande framtidsplanerOm företaget
Stay Smart Fastigheter erbjuder moderna och flexibla boendelösningar för företag, privatpersoner och samhällsaktörer. Vi arbetar med uthyrning av möblerade lägenheter och lokaler med fokus på kvalitet, service och långsiktiga relationer.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande.
Välkommen att bli en del av Stay Smart Fastigheter!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: adam@staysmart.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsförvaltare Köping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C2 Operations AB
(org.nr 559337-4076)
Mälartorget 1 Köping (visa karta
)
731 36 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stay Smart Mälartorget Kontakt
Adam Morgan adam@staysmart.se Jobbnummer
9849082