Är du Dogman & Friends nya säljare?

2026-04-12
Älskar du djur? Har du erfarenhet från zoo-fackhandeln, och tycker att försäljning och kundservice är det bästa som finns? Då är det dig vi söker!
Vem är du?
Du brinner för försäljning och kundservice på hög nivå och sätter alltid kunden i fokus. Du är en engagerad och ansvarsfull medarbetare med mycket energi och arbetar strukturerat med de arbetsuppgifter du har framför dig. Genom din tidigare erfarenhet i branschen har du produktkännedom och känner dig trygg i näringslära för hund och katt.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är en utåtriktad lagspelare som gillar när det är högt tempo. Som person är du positiv och framåt med en egen drivkraft. Du sporras av att se goda försäljningsresultat och självklart älskar du djur!
Profil & Bakgrund
Dina personliga egenskaper och tidigare erfarenhet från zoo-fackhandeln är viktig för oss, men alla kan lära sig och viktigast för oss att du är nyfiken med rätt inställning!
Du känner dig säker med produkterna vi säljer
Har erfarenhet från zoo-fackhandeln
Drivs av försäljning och kundservice
Förmedlar kunskap till djurägare och hjälper dem hitta rätt produkter åt sina husdjur
Arbetar metodiskt, målinriktat och självständigt
En vilja att utvecklas och att alltid göra ditt absolut bästa
Meriterande om du kan klippa klor
Vad erbjuder Dogman?
Förutom att erbjuda en spännande tjänst i ett växande bolag erbjuder vi en arbetsplats med nästan lika många hundar som människor, vilket enligt forskning gör oss både lyckligare och mer avslappnade. Vi delar alla samma kärlek till djuren vi har runt omkring oss. Tillsammans arbetar vi efter uppsatta mål och drivs av att se goda försäljningsresultat ihop med våra kollegor. Vi utbildas kontinuerligt för att vara säkra på att vår kunskap möter marknaden.
Det här beskriver några av våra medarbetare att de uppskattar med Dogman.
Jag tycker att man i organisationen hela tiden jobbar för utveckling och förbättring. En arbetsplats som inte bara anställer folk för att arbeta utan för att utvecklas och få vara med att bidra. Och inte nog med det, fantastiska och extremt kunniga människor på alla olika positioner. En RIKTIGT bra arbetsplats."
Mina kollegor. Eventen. Hjälpa kunder till ett bättre djursamspel. Hålla kampanjer. Att vi får utvecklas. När vi får vara med och bestämma, att vår röst räknas grundad utifrån erfarenheter och upplevelsen i butiken.
Vi arbetar i en intressant bransch där man kan påverka utgången på företagets resultat genom det arbete vi dagligen gör. Engagerade och dedikerade medarbetare!"
Anställningsform: Sommarvikariat
Sysselsättningsgrad: Ca 10-15h/v
Rapportering sker till: Butikschef
Placering: Växjö Västerport
Tillträde: juni 2026
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Du ansöker genom att klicka på "Sök tjänst" och bifogar ditt CV och personliga brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag är 2026-05-01 men tjänsten kan komma att tillsättas innan detta datum. Så skicka din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta butikschef Linn Löfqvist på mail linn.lofqvist@dogman.se
Om Dogman
Dogman är en av Nordens ledande aktör inom husdjurstillbehör och utvecklar, distribuerar och marknadsför produkter inom husdjurssegmentet samt häst och ryttare. Vi utvecklar vårt sortiment inom våra egna varumärken Dogman, Shiro & Malou och Jacson med visionen att skapa "Bästa Valet för Bästa Vännen" och kompletterar med externa varumärken och tjänster för att ge husdjursägaren allt han/hon behöver. Dogman finns idag representerade med bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Spanien. Så ansöker du
