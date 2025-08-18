Primus-Silva - Customer Service/sales Support
2025-08-18
Founded in Sweden, Primus and Silva have been developing quality outdoor gear for multiple generations. Primus is known for designing and delivering stoves and gear for backcountry and outdoor kitchens everywhere. Silva provides products that make outdoor adventure safe and accessible with compasses, headlamps, running vests and accessories. Currently, Primus and Silva are focused on providing innovative, sustainably minded and performance orientated outdoor equipment for world class athletes and everyday adventurers. The Primus and Silva brands are sold in more than 60 countries worldwide.
Primus-Silva i Sverige söker en Customer Service/Sales Support med primär uppgift att ta hand om våra B2B-kunder i Tyskland och Österrike. Jobbet är socialt och serviceinriktat och handlar till stor del om att hantera alla typer av B2B kundorder i samarbete med Sales.

Arbetsuppgifter
Customer Service på Primus-Silva består av åtta personer uppdelade i två team som arbetar med teknisk support och orderhantering för distributörer och butikskedjor. I rollen som Customer Service/Sales Support, får du bland annat jobba med orderhantering, skeppningsfrågor, statistikuppföljning och orderanalys och planering samt en del export. Du har löpande dialog med säljarna samt lager och logistik gällande avvikelser, packningsinstruktioner och spårning. Underhåll av kundregister/kundkort i vårt affärssystem Jeeves ingår också i tjänsten. Du jobbar primärt mot Tyskland som är en av våra största marknader. Du får tre kollegor som arbetar med liknande uppgifter och jobbet handlar till stor del om att samarbeta och hjälpas åt att lösa problem. Här får du även möjlighet att delta i olika utvecklingsprojekt. Du får självklart all introduktion och utbildning som behövs för att kunna utföra jobbet.Profil
För att trivas med jobbet behöver du vara en problemlösare som gillar att ge det lilla extra i alla möten och andra sammanhang. Vi tror därför att du som söker är positiv, energisk och villig att lära dig nya saker. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att jobba med service och att hantera ordar. Har du erfarenhet av exportfrågor är det meriterande men det är inget krav. Som person underlättar det om du är genuint intresserad av Outdoor och en aktiv livsstil eftersom det gör att du lättare förstår dig på våra produkter och våra affärskontakter. Du är strukturerad, mån om goda relationer samt har lätt för att kommunicera både på svenska och engelska och meriterande om du kan tyska. För att lyckas i teamet är du en lagspelare som förstår vikten av ett bra lagarbete.
Vad vi erbjuder
På Primus-Silva erbjuder vi en aktiv arbetsmiljö med högt i tak. Vi har flexibla arbetsvillkor och erbjuder konkurrenskraftiga friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete. Här blir du en del av ett aktivt team där vår gemensamma nämnare är intresset för aktivitet och friluftsliv.
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Emil Nilsson på telefon, 070-5591192 eller Mårten Näsvall på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
