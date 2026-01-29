Pressekreterare till Flygstaben
Försvarsmakten / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-01-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta med media och pressfrågor och vill arbeta i en händelserik miljö där du gör skillnad för andra? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande jobb som pressekreterare vid Flygstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Flygstaben leder Flygvapnet och tjänsten som pressekreterare innebär press- och kommunikationsarbete för hela Flygvapnet och förbandet Flygstaben där du är placerad. Du stöttar även Flygvapnets förband i olika pressfrågor.
I uppgifter ingår bland annat att skriva pressmeddelanden, formulera budskap och talepunkter, genomföra medie- och omvärldsbevakning, medieträna chefer och arrangera pressträffar samt skapa relationer med svenska och internationella journalister och redaktioner.
Du arbetsleds av Flygvapnets kommunikationschef och ingår i en arbetsgrupp med Flygvapnets total fyra kommunikatörer på A10 sektionen. Du deltar i sektionens övergripande kommunikationsarbete och stöttar kollegor vid behov.
KRAVPubliceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
• Du har flerårig akademisk- eller eftergymnasial utbildninginom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap, eller utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Du har minst tre års adekvat erfarenhet av pressarbete i myndighet, större företag eller organisation, eller annat kommunikationsarbete som vi bedömer relevant.
• Du har utmärkta kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Du har B-körkort
PERSONLIGA EGENSKAPER
• Du är strukturerad och kan arbeta självständigt.
• Du är en lojal lagspelare med god samarbetsförmåga.
• Du är van vid att samarbeta med nya människor samt skapa kontakter.
• Du är noggrann och har ett högt säkerhetsmedvetande.
• Du måste kunna hantera tidvis hög arbetsbelastning och deadline.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
MERITERANDE
• Kunskap om Försvarsmaktens organisation eller erfarenhet av militärt arbete/övningar.
• Erfarenhet av kriskommunikation eller arbete på nyhetsredaktion.
• Erfarenhet av omvärldsbevakning.
• Erfarenhet av publiceringsverktyg.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Kommunikationschef Therése Åkerstedt som nås via FM växel 08-788 75 00. Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidaretjänst. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse.
Arbetsort: Uppsala.
Omfattning: 100%
Arbetet är varierande och kan inkludera deltagande i militära övningar och operationer i olika delar av Sverige och internationellt.
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Lars-Olof Wretling
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Johan Nyström
SEKO, Åsa Karlsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-12. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning och förmåner enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9712775