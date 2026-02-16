Praktisk tjänstgöring - intresseanmälan
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Region Uppsala
Vi vill skapa förutsättningar för att fler utlandsutbildade medarbetare får svensk legitimation och specialistbevis
Om du har en utbildning i ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården, från ett land utanför EU/EES, finns det olika vägar till svensk legitimation. Antingen genom kompletterande utbildning på svenskt universitet eller via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig som är utlandsutbildad inom ett legitimationsyrke att hitta en plats för praktisk tjänstgöring inom Region Uppsala. En intresseanmälan innebär inte en garanti om plats, utan är ett sätt att visa ditt intresse. Din ansökan sparas fram till sista ansökningsdag och delas med Region Uppsalas International Office samt intresserade chefer i våra olika verksamheter. Vi prioriterar personer som bor i Region Uppsala, men även du som bor i en annan region är välkommen att skicka in en intresseanmälan.
Vad innebär praktisk tjänstgöring?
Praktisk tjänstgöring är ett krav för att få svensk legitimation inom vissa yrken, exempelvis läkare, sjuksköterska och tandläkare. Under tjänstgöringen arbetar du under handledning för att visa din kompetens i en svensk klinisk miljö. När tjänstgöringen är godkänd, och du har klarat av alla andra delar i Socialstyrelsens väg mot svensk legitimation, kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Den praktiska tjänstgöringen pågår i 3-6 månader, beroende på yrke. Under perioden är du anställd i den verksamhet där du gör din tjänstgöring och du får lön. Det finns ingen garanterad fortsatt anställning efteråt. Efter avslutad tjänstgöring måste du invänta Socialstyrelsens beslut innan du kan arbeta självständigt i ett legitimationsyrke.
För att lämna en intresseanmälan om praktisk tjänstgöring krävs:
• Godkänt bevis på kunskapsprovets teoretiska och praktiska del.
• Beslut från Socialstyrelsen om att nästa steg är praktisk tjänstgöring.
• Goda kunskaper i svenska språket och ett formellt språkintyg (C1, SVA3 eller TISUS).
• Bifoga dina utbildningsintyg, CV och personligt brev och besvara våra kompletterande frågor.
• Vi rekommenderar även att du har gått kurs i författningskunskap innan start.
Information om din intresseanmälan
• Vi har två ansökningsperioder per år: februari-maj och september - november.
• Annonsen är öppen i tre- fyra månader. Efter att ansökningstiden har gått ut avslutas urvalet och ansökningarna raderas enligt gällande rutiner. Om du vill fortsätta visa intresse är du välkommen att skicka in en ny ansökan när nästa annons öppnar.
• Om du får en plats, meddelar du internationaloffice@regionuppsala.se
att din ansökan ska tas bort.
• Du behöver själv bevaka övriga annonser med erbjudanden om praktisk tjänstgöring inom Region Uppsala och ansöka till dessa separat.
Välkommen med din intresseanmälan!
Du kan anmäla ditt intresse genom att registrera din intresseanmälan via denna annons. Men du kan också själv ta direktkontakt med våra sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker, eftersom det är den enskilda verksamheten som beslutar om de kan erbjuda praktisk tjänstgöring.
Akademiska sjukhuset (akademiska.se) (https://akademiska.se/)
Lasarettetet i Enköping (regionuppsala.se) (https://regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping/)
Nära vård och hälsa, vårdcentraler (regionuppsala.se) (https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/om-region-uppsala/organisation/nara-vard-och-halsa/)
Folktandvården Region Uppsala - Jobba hos oss (https://regionuppsala.se/folktandvarden/arbeta-hos-oss/)
På Region Uppsalas hemsida hittar du mer information för dig som är utbildad utomlands och vill jobba inom hälso- och sjukvården i Region Uppsala (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/for-dig-som-ar-utbildad-utomlands/)
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd, eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd för att bli anställd, detta krävs enligt utlänningsförordningen. Arbetstillstånd ansökes via Migrationsverket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS279/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9745422