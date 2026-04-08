Power BI-utvecklare (Senior)
Soros Consulting AB
2026-04-08
Vi söker en senior Power BI-utvecklare till ett långsiktigt och strategiskt uppdrag inom offentlig sektor. Uppdraget är en del av ett större initiativ där en ny modern analysplattform etableras för att möjliggöra mer datadrivna beslut, förbättrad rapportering och effektivare analysarbete.
Du kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att bygga upp och implementera Power BI-lösningar i nära samarbete med verksamhet, dataanalytiker och tekniska team.
Om uppdraget
Organisationen står inför en omfattande transformation där befintliga data, rapporter och analyser migreras till en ny plattform. Fokus ligger på att skapa en stabil och användarvänlig analysmiljö som stödjer verksamhetens behov på lång sikt.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Utveckla och bygga rapporter i Power BI Desktop
Publicera och hantera rapporter i PBIRS
Ta fram och implementera rapportmallar
Definiera designriktlinjer för olika målgrupper
Sätta upp schemaläggning för rapportdistribution
Hålla utbildningar inom Power BI
Facilitera workshops kring arbetssätt och processerKvalifikationer
Gedigen erfarenhet av Power BI, särskilt on-prem-lösningar
Stark kompetens inom Power BI Desktop och PBIRS
Erfarenhet av att skapa och schemalägga rapportpaket
God förståelse för datamodellering
Erfarenhet av att utveckla användarvänliga rapporter
Erfarenhet av att hålla utbildningar inom Power BI
Flytande svenska i tal och skrift
Godkännande av säkerhetsprövning
Meriterande
Erfarenhet av SSAS
Kunskap i Python
Erfarenhet av att ta fram designguidelines för Power BI
Övrig information
Start: Maj 2026
Slut: Maj 2027 (med möjlighet till förlängning)
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm, med möjlighet till visst distansarbete
Detta är ett uppdrag för dig som trivs i en rådgivande och drivande roll, och som vill bidra till att etablera moderna analyslösningar i en komplex organisation.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer. Så ansöker du
