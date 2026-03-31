Power BI Utvecklare
2026-03-31
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Uppdragsbeskrivning:
Kund står inför ett strategiskt initiativ att införa en ny analysplattform som ska stödja verksamhetens ökade behov av datadrivna beslut. Plattformen ska möjliggöra modern dataanalys, visualisering och rapportering, samt integreras med befintliga datakällor och system. Under implementationen migrerar kund verksamhetsområden data, rapporter, och analyser.
Detta är ett stort och omfattande projekt och kund söker därför efter en utvecklare som kan stötta arbetet med den Power BI relaterade delen av migreringen och verksamhetsimplementationen. Utvecklaren kommer att arbeta i nära samarbete med representanter för våra verksamhetsområden, lösningsdesigner, våra datateam, samt dataanalytiker.
Dina arbetsuppgifter kommer vara att:
• Bygga rapporter i PBI Desktop i samarbete med verksamhetsrepresentanter och IT
• Publicera rapporter till PBIRS
• Ta fram och implementera rapportmallar
• Definiera design-guidelines för målgrupper med varierad PBI vana
• Sätta upp schemaläggningsrutiner för rapporter
• Hålla PBI utbildningar för kollegor
• Hålla i workshops för att ta fram gemensamma rutiner och processer
Rollen kräver goda analytiska och kommunikativa egenskaper.
Skakrav:
• Tidigare erfarenhet av Power BI on-prem lösningar
• Stark Power BI desktopkunskap
• Stark PBIRS kunskap
• Tidigare erfarenhet av att skapa och schemalägga rapportpaket
• En god förståelse för datamodeller
• Dokumenterad erfarenhet av att bygga användarvänliga rapportpaket
• Tidigare erfarenhet av att hålla Power BI utbildningar
• Ska godkänna att säkerhetsprövning utförs
• Förstå och tala flytande svenska i tal och i skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av SSAS är meriterande
• Pythonkunskap är meriterande
• Erfarenhet av att ta fram designguidelines för PBIRS är meriterande
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
