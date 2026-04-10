Postdoktor inom icke-linjära PDE och fria randvärdesproblem
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Forskargruppen ledd av Henrik Shahgholian bedriver avancerad forskning inom icke-linjära partiella differentialekvationer (PDE) och fria randvärdesproblem. Det övergripande målet för projektet är att undersöka regulariteten hos lösningar samt geometrin hos fria ränder i olika fysikaliska och geometriska sammanhang.
Som postdoktor kommer du att arbeta med några av de mest aktuella och teoretiskt utmanande problemen inom området. Arbetsuppgifterna kan omfatta, men är inte begränsade till:
Regularitetsteori för elliptiska och parabolisk PDE Analys av fria randvärdesproblem, såsom hinderproblem, fasövergångar, begränsade avbildningar och invers spridningsproblem Geometrisk och kvalitativ analys av lösningar till semilinjära problem Tillämpningar av PDE-teori i olika vetenskapliga kontexter
Deltagande i och medverkan till att organisera seminarier inom icke-linjära PDE.
Du blir en del av en dynamisk och internationellt präglad forskningsmiljö vid universitetet. Du får ta del av en stark analytisk tradition och nära samarbete med Institut Mittag-Leffler samt andra ledande forskningsnav inom området. Upp till 20% av anställningen kan komma att omfatta undervisning eller handledning.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Stark bakgrund inom icke-linjära PDE, variationskalkyl eller geometrisk analys.
Erfarenhet av regularitetsteori för fria randvärdesproblem är mycket meriterande.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska samt utmärkta kommunikativa färdigheter.
Dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i forskargrupp.
Stark motivation att bidra till gruppens vetenskapliga verksamhet och samarbeta med internationella gäster.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 8, plan 5 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Henrik Shah Gholian henriksh@kth.se
9847045