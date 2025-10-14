Postdoktor Inom Gnn-Baserad 6g-Positionering (inkl. Nlos-Robusthet)
Vi söker en postdoktor som ska utveckla datadrivna positioneringsmetoder för 6G med hjälp av graph neural networks (GNN).
Forskningen fokuserar på robust positionering under non-line-of-sight (NLOS), multipath och blockering, samt på osäkerhetsuppskattning.
Du kommer att:
- Modellera och analysera radioscenarier (MIMO, eventuellt RIS och kooperativ/V2X-positionering).
- Designa datamängder (syntetiska via ray tracing/simulering) och/eller genomföra mätkampanjer.
- Utveckla GNN-baserade algoritmer för positionsuppskattning och NLOS-hantering.
- Validera metoder i realistiska miljöer.
Arbetet bedrivs i en samarbetsinriktad forskningsmiljö tillsammans med partners inom trådlös kommunikation, maskininlärning och signalbehandling.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Stark bakgrund inom maskininlärning/djupinlärning, särskilt GNN:er (grafneurala nätverk).
- Expertis inom trådlös lokalisering/radiopropagering/signalbehandling.
- Utmärkta programmeringskunskaper (Python, PyTorch/JAX eller liknande) samt erfarenhet av versionshantering.
- Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift (krävs för internationell forskning och publikation).
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En postdoktoranställning är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
