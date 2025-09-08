Postdoktor inom biokatalys för koldioxidinfångning
Institutionen för Industriell Bioteknologi på KTH förser samhället med relevanta bioteknologiska lösningar för hållbar produktion av läkemedel, kemikalier, material och bränsle, samt bidrar till rent vatten och en ren miljö.
Biokatalys har en lång historia på institutionen och verksamheten omfattar enzymologiska studier för användning av enzymer i syntes av finkemikalier samt att skräddarsy enzymerna för tillverkning av olika kemiska produkter.
Målsättningen med projektet är att utveckla hållbara och effektiva lösningsmedel för koldioxidavskiljning med enzymkatalys och aminerade kolloider som prioriterade områden. Projektet finansieras av Energimyndigheten och utförs i ett nära samarbete med forskare vid KTH, Stockholms universitet och företagspartners.
Postdoktorn i biokatalys kommer att fokusera på att utveckla stabila och effektiva katalysatorer av karboanhydras i samarbete med företagspartner EnginZyme AB.
Projektet omfattar:
- Tillverkning, enzymutveckling och karakterisering av termostabila karboanhydraser.
- Utveckling av termostabila och effektiva immobiliserade karboanhydraser och karakterisering av dessa.
- Att utföra enzymologiska studier och analysera data.
Postdoktorn kommer att kommunicera forskningsframsteg inom biokatalysgruppen vid Institutionen för Industriell Bioteknologi och med våra samarbetspartners, samt sprida projektresultaten genom muntliga presentationer, vetenskapliga publikationer och genom information till allmänheten. Förutom forskning kommer postdoktorn bidra till handledning av masterstudenter och doktorander samt bedriva viss undervisning och handledning i laboratoriekurser inom biokemi och enzymologi.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Visad vetenskaplig skicklighet inom molekylärbiologi och proteinproduktion
- Erfarenhet av molekylmodellering och enzymologi
- Förtrogenhet med forsknings- och publikationsetik
- Flytande i engelskt tal och skrift då språket används löpande på institutionen
- Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer som ledande författare
- Pedagogisk förmåga att handleda kandidat- och masterstudenter
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet av materialkemi
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Medvetenhet om hållbar utveckling och grön kemi
Som person visar du en personlig mognad, är självständig, tar initiativ och är energisk. Du har en personlig integritet, kommunicerar väl, har stor samarbetsförmåga, fokuserar på mål och resultat, är tålmodig och ser helheten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva denna forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En postdoktoranställning är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
