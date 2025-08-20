Postdoktor inom beräkningsepidemiologi
2025-08-20
I det här projektet kommer vi att forska kring tillförlitlig och robust användning av neurala nätverk med tillämpningar inom epidemier.
Forskningen kommer att ske i ett Bayesianskt ramverk och med två konkreta inriktningar och mål: (1) konstruera användbara priors genom approximationer via neurala nätverk och (2) förbättra känsligheten och effektiviteten av diagnostiska tester a posteriori. Båda delarna är tänkta att stödja datadriven beräkningsmodellering med tillämpningar inom epidemier. För en lite utförligare beskrivning av https://stefanengblom.github.io/files/docs/NNB_Epidemics.pdf.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi.
Anställningen är placerad vid https://www.uu.se/4.2b8c8eef189bf82024243117.html
inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 90 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.
För en beskrivning av https://stefanengblom.github.io/files/docs/NNB_Epidemics.pdf
Arbetsuppgifter
Uppgifterna består av forskning och utveckling inom ramarna för det beskrivna https://stefanengblom.github.io/files/docs/NNB_Epidemics.pdf.
Undervisning omfattandes max 20% ingår och det innefattar också handledning av studenter på avancerad nivå.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i beräkningsvetenskap, numerisk matematik eller en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Önskvärt/meriterande i övrigt
En lämplig bakgrund inkluderar en eller flera av
- beräkningsvetenskap eller dataforskning
- beräkningsintensiv statistik eller tillämpad matematik
Kunnighet inom relevanta programspråk såsom tex Matlab, Python, R, C/C++ förväntas och praktisk eller teoretisk erfarenhet inom maskinlärning generellt och särskilt för neurala nätverk är välkommet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Engblom, stefane@it.uu.se
, 018 471 27 54.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025, UFV-PA 2025/2483
