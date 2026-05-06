Postdoktor inom AI och Materialvetenskap
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en postdoktor för att genomföra forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom EU-projektet för AI och materialvetenskap (Materials Commons).Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att ansvara för vår medverkan i EU-projektet Materials Commons som handlar om att utveckla en europeisk plattform för materialrelaterade data. Det handlar dels om att extrahera kunskap från textdata och dels om att bygga upp AI-förmågor som drar nytta av datakällorna. Du förväntas bedriva arbetet på ett självständigt sätt i samarbete med övriga partners och genom att engagera relevanta personer vid LiU.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.Kvalifikationer
Vi söker en entusiastisk och utåtriktad person till vår tvärvetenskapliga forskargrupp. Du ska tycka om att arbeta som en del av ett team och vara villig att lära av dina kollegor samtidigt som du delar din kunskap och erfarenhet med dem. Du kommer också att uppmuntras att bidra till utbildningen av juniora gruppmedlemmar och att samarbeta med andra gruppmedlemmar i olika projekt.
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Du måste uppvisa starka meriter inom AI/ML/NLP samt ha visat oberoende och excellens i din forskning. Du ska ha publicerat din forskning i ledande AI/ML/NLP-konferenser som AAAI, ACL, EMNLP, ICML, IJCAI eller NeurIPS. Kunskap och erfarenhet inom andra områden, särskilt materialvetenskap, är meriterande.
Vetenskaplig nyfikenhet och förmåga att tänka självständigt är väsentliga egenskaper. Som person är du lösningsorienterad, initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga. Vidare är du en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har förmågan att hantera och driva flera parallella aktiviteter och projekt på ett självständigt, strukturerat och noggrant sätt. Du förväntas kunna planera och organisera ditt arbete effektivt samt sätta upp och hålla angivna tidsramar.
Motivera i ditt personliga brev varför du är intresserad av tjänsten och varför du är särskilt lämpad för den.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer att tillhöra enheten Reasoning and Learning (ReaL) vid avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem (AIICS) vid institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköping universitet (LiU). Inom ramen för projektet kommer du samarbeta med enheten Natural Language Processing (NLP) vid samma avdelning. Läs mer om avdelningen här: https://liu.se/en/organisation/liu/ida/aiics
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse, med önskat startdatum så snart som möjligt.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 juni 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Avdelningschef, Professor
Fredrik Heintz fredrik.heintz@liu.se Jobbnummer
9895986