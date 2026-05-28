Postdoktor i Tillämpad Biokemi
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
Du har god förmåga att utveckla, planera och genomföra forskning av hög kvalitet, vilket visas genom sakkunniggranskade publikationer och deltagande i konkurrensutsatta forskningsprojekt.
Du har förmåga att formulera forskningsfrågor, tillämpa lämpliga experimentella eller analytiska metoder samt kritiskt tolka vetenskapliga resultat.
Du har pedagogisk skicklighet, visad genom erfarenhet av undervisning, handledning av studenter eller medverkan i kurser på grund- eller avancerad nivå.
Övriga meriter:
Kunskap och erfarenhet som utgör meriter:
Det är meriterande om du har erfarenhet av biosensorteknik, elektrokemisk analys eller bioelektroniska komponenter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ytkemi, funktionella material eller nanostrukturerade system för biomedicinska tillämpningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning som kombinerar kemi, materialvetenskap och livsvetenskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom externt finansierade forskningsprojekt eller internationella samarbeten.
Expertis/personliga egenskaper som utgör meriter:
Det är meriterande om du har en hög grad av självständighet i planering och genomförande av forskningsaktiviteter.
Det är meriterande om du har en god förmåga att samarbeta i tvärvetenskapliga och internationella forskarteam.
Det är meriterande om du har god kommunikationsförmåga och kan sprida forskningsresultat genom presentationer och publikationer.
Utbildning som utgör meriter:
Det är meriterande om du har genomgått utbildning eller specialiserade kurser inom bioelektronik, spektroskopi, elektrokemi eller avancerad materialkarakterisering.
Andra former av meriter:
Det är meriterande om du har erfarenhet av sakkunniggranskning (peer review) för vetenskapliga tidskrifter eller deltagande i konferensorganisation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av populärvetenskaplig verksamhet, innovationsarbete eller vetenskapskommunikation.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 åroch avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Så här söker du
Ansökan skaskrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
223 50 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Cedric Dicko cedric.dicko@tbiokem.lth.se +46462224684
9934715