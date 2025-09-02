Postdoktor i teoretisk fysik
2025-09-02
Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det har KTH och Stockholms universitet som värduniversitet.
Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kondenserade materiens teori, samt statistisk fysik och komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten.
Mer information finns på: https://www.nordita.org
Projektbeskrivning
Kandidaten kommer att arbeta med uppgifter i skärningspunkten mellan matematisk statistik, maskininlärning och generativa modeller, särskilt för sekventiell data som uppstår i komplexa dynamiska system. Kandidaten förväntas bedriva forskning och publicera sina resultat på konferenser och i vetenskapliga tidskrifter, samt stötta gruppens ledning och handleda studenter i forskningsprojektet. Anställnignen syftar till att främja karriären för en forskare i ett tidigt skede som vill satsa på en akademisk karriär. Arbetsuppgifterna kan komma att ändras under anställningens gång eller vid en eventuell förlängning
Denna anställning är en del av Wallenberginitiativet för nätverk och kvantinformation (WINQ), som stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)
Anställningen innebär att bedriva forskning och annat arbete i enlighet med forskargruppens teman under ledning av huvudforskare (PI).
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid kandidater med stark forskningsbakgrund inom matematisk statistik och maskininlärning, särskilt inom generativa modeller och sekvensmodellering. Kandidater som har visat prov på självständig forskning och har publicerat på konferenser och i tidskrifter inom maskininlärning (såsom NeurIPS, ICML, ICLR, AISTATS, JMLR, TMLR m.fl.) kommer att prioriteras.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av Administrativ Chef Elizabeth Yang, tfn 08-553 784 73, mailto:elizabeth.yang@su.se
, eller anställande lektor Soon Hoe Lim, mailto:soon.hoe.lim@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1761-25". Omfattning
