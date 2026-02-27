Postdoktor i teoretisk fysik
2026-02-27
Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk.
Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/fysikum
Stockholms universitet är en del av Stockholm Dual Career Network (SDCN) som stöttar partners till internationella rekryteringar med professionella events, karriär-relaterad rådgivning och genom att bygga sociala nätverk i deras nya hemstad.
Projektbeskrivning
Komplexitet är ett grundläggande koncept som kvantifierar svårigheten att utföra en viss uppgift, givet en specifik uppsättning tillåtna, enkla operationer och en procedur för att uppnå den. Som sådant är det en viktig del av många områden från matematik till datavetenskap. Överraskande nog saknar fysiken fortfarande en exakt definition av kvantkomplexitet och detta är ett av de mest akuta problemen i framkanten av kvantteori och kvantgravitation.
Anställning inom ERC Consolidator-projektet "Quantum Complexity from Quantum Field Theories to Quantum Gravity" (Projektansvarig: Pawel Caputa) syftar till att reducera denna lucka.
Målet med projektet är att utveckla universella mått på kvantkomplexitet för mångkropparsystem, kvantfältteorier och kvantgravitation. Projektets milstolpar inkluderar: syntetisera och utveckla fysiska mått på komplexitet, formulera dem i exakta holografiska modeller och tillämpa dem för att kasta nytt ljus på fysiken bakom svarta håls horisonter och rumtidssingulariteter.
Matristeori är en viktig ansats till icke-perturbativ strängteori där kvantgravitation framträder ur relativt enklare kvantsystem av matriser. Sådana matriskvantmekaniska system uppstår ur vissa avkopplingsgränser i strängteori som zoomar in på tillstånd skyddade av supersymmetri. Samma avkopplingsgränser ligger också till grund för AdS/CFT-korrespondensen.
Anställningen inom Olle Engkvists Stiftelses projekt "Emergent Universe Matrix Quantum Mechanics" (PI: Ziqi Yan) syftar till att fördjupa vår förståelse av matristeori samt att bredda landskapet av avkopplingsgränser i strängteori med hjälp av nyligen utvecklade icke-lorentziska geometriska tekniker. Att kartlägga sådana avkopplingsgränser och deras kvantegenskaper kommer inte bara att fördjupa vår förståelse av kvantgravitation i substrängregimer, utan kan också leda till holografiska konstruktioner av gravitation på realistiska bakgrunder.
Projektets milstolpar inkluderar: (1) klassificering av avkopplingsgränser som zoomar in på ortogonala braner; (2) generaliseringar av avkopplingsgränser till jättagravitoner och fältteoretisk formulering av spinmatristeorier; (3) konstruktioner av holografiska dualiteter med de Sitter-, platt rymd- och icke-lorentziska bulkgeometrier.
Postdoktorsanställningen inom VR-projektet ''Emergent spacetime from non-relativistic holography''(PI: Niels Obers) syftar till att utveckla en ny teoretisk förståelse för hur rumtid och gravitation kan framträda ur kvantmekaniska frihetsgrader i icke-relativistiska holografiska ramverk. Projektet fokuserar på att etablera och utnyttja kontrollerbara gränser av strängteori och holografi-särskilt icke-Lorentziska (t.ex. Galileiska/Newton-Cartanska och närbesläktade) geometrier och duala fältteorier-för att kartlägga den underliggande dualitetsstrukturen och belysa icke-perturbativa fenomen med kopplingar till svart hål-fysik och kvantfältteori.
Arbetsuppgifterna omfattar mest forskning som bedrivs i nära samarbete med projektansvarig forskare, doktorander samt andra medlemmar i gruppen. Ansvaret kommer också att innefatta hjälp med att organisera gruppaktiviteter.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att ägnas forskare med erfarenhet av AdS/CFT-korrespondens, kvantfältteori, kvantkomplexitet och kvantinformation.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller i 2 år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Upplysningar om anställningen lämnas av Pawel Caputa, tfn 08-5537 8018, mailto:pawel.caputa@fysik.su.se
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
